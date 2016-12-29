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Возможно, именно с Нового года вы захотите последовать советам миллиардера Чарльза Мангера.

В 2007 году миллиардер Чарльз Мангер (адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор, деловой партнёр Уоррена Баффета)выступал перед выпускниками Университета Южной Калифорнии. «Нет сомнений, что многих из вас волнует вопрос, почему спикер такой старый, — сказал он. — Ну, ответ очевиден: «Спикер ещё не умер». К счастью, Мангер жив и сейчас. И его тогдашнее напутствие новоявленным юристам пригодится всем, кто хочет жить долго и счастливо, пишет "Лайфхакер" .

1. Доверие, успех и славу нужно заработать

Очень простая идея. Можно сказать, золотое правило. Вы получите от мира то, что хотите, если представите себя на его месте. По большому счёту люди, которые живут согласно этому принципу, получают не только деньги и славу. Зарабатывая доверие людей, с которыми имеют дело, они зарабатывают уважение.

Получать признание, оправдывая доверие других людей, очень приятно.

2. Учитесь восхищаться правильными людьми

Вторая идея, до которой я дошёл очень рано: нет любви, кроме той, что основана на восхищении другим человеком. Этот человек не обязательно должен быть жив. Главное — то, на что он вас вдохновляет. Всю свою жизнь я прожил с этой идеей, и она оказалась очень, очень полезной для меня.

3. Приобретение знаний — это моральный долг, как и применение знаний на практике

Из этого принципа вытекает одно важное следствие. Это значит, что вы должны решить превратить свою жизнь в постоянный поиск новых знаний. Без получения новых знаний вы не сможете стать человеком, который хорошо справляется со своими обязанностями. Вы не сможете далеко пойти, имея только те знания, что есть у вас сейчас.

Если вы собираетесь двигаться дальше, значит, вы должны продолжать учиться даже после того, как покинете университет…

Если цивилизация может развиваться, только создавая новые изобретения, то вы можете развиваться, только получая новые знания.

4. Научитесь разбираться во всём понемногу

Я заметил, что базовые идеи — это 95% важной информации в любой сфере. Мне было несложно почерпнуть эти идеи из всех основных дисциплин и сделать их частью своего процесса мышления. Конечно, не достаточно знать что-то, нужно использовать это.

Всю свою жизнь я применял на практике этот подход. Я не могу рассказать обо всём, что он дал мне. Но он сделал мою жизнь веселее, а меня — эффективнее и полезнее другим людям. Он помог мне разбогатеть.

В том, что этот подход так хорошо работает, есть свои опасности: эксперты в разных областях и, возможно, ваш начальник перестанут быть авторитетами. Вы будете знать намного больше и находить правильное решение намного быстрее, чем они.

Но подход не будет работать, если вы просто вызубрите информацию, чтобы получить отлично на экзамене. Вы должны усвоить эти идеи настолько хорошо, чтобы оперировать ими в процессе мышления. Только так вы сможете использовать их в других областях своей жизни.

5. Учитесь думать о том, что привело к проблемам, а не только об их последствиях

Проблемы часто, я бы даже сказал, обычно легче решить, если посмотреть на них с другой стороны.

То есть, если вы хотите помочь Индии, вы должны спрашивать себя не о том, как вы можете помочь Индии, а о том, что наносит Индии самый большой вред и как вы можете помочь избежать этого. Может показаться, что с точки зрения логики это одно и то же, но это не так. Те из вас, кто занимался алгеброй, знают, что иногда перенос члена уравнения из одной части в другую помогает решить задачу.

6. Будьте надёжным. Ненадёжность может свести на нет ваши достоинства

Если вы не являетесь человеком, на которого можно положиться, то все ваши хорошие качества можно незамедлительно отправлять на помойку. Делайте всё добросовестно, не ленитесь.

7. Избегайте крайностей, не становитесь фанатиком

Ещё одна вещь, от которой, на мой взгляд, следует отказаться, — это безрассудная приверженность какой-либо идеологии. Вы наверняка видели людей с ограниченными взглядами. Например, религиозных деятелей, которые придерживаются противоположных точек зрения на богословие. Их объединяет одно: они не могут выходить за рамки и мыслить свободно.

Это касается и политических убеждений. Когда вы молоды, легко загореться какими-то идеями, поверить в них, объявить себя сторонником чего-то. Вы можете всё дальше и дальше загонять себя в рамки идеологии. Так вы разучитесь думать самостоятельно.

Каждый раз, когда я размышляю об этом, я вспоминаю байдарочников из Скандинавии. Они успешно сплавились по всем порогам в своих странах и решили, что такого же успеха достигнут в США, в Гранд-Рапидс. Все они умерли.

Большой водоворот — это не то место, куда вам хотелось бы попасть. И я думаю, то же самое можно сказать и о действительно глубокой идеологии.

8. Избавьтесь от зависти, обид и жалости к себе

Зачем вам завидовать, обижаться, мстить, жалеть себя? Это катастрофичные модели мышления. И они довольно быстро становятся привычными.

У меня есть друг, который носит с собой стопку карточек. Когда кто-то рассказывает ему историю, исполненную жалости к себе, он достаёт одну из них и отдаёт этому человеку. На карточке написано: «Ваша история тронула меня. Я никогда не встречал человека, с которым случилось так много несчастий, как с вами». Можете считать это шалостью. Но я думаю, когда начинаешь чувствовать жалость к себе, причина совершенно неважна. Может, ваш ребёнок умирает от рака, но жалость к себе не поможет вам исправить ситуацию. Просто дайте себе одну из таких карточек.

Когда вы научитесь избегать жалости к себе, вы получите огромное преимущество перед остальными. Не перекладывайте вину на обстоятельства или других людей. Учитесь нести ответственность за свои поступки.

9. Работайте с людьми, которыми вы восхищаетесь

Ваша жизнь принесёт вам больше радости, если вас вдохновляют люди, с которыми приходится работать. Для этого потребуется талант. Я решил для себя, какие люди на работе вызывают у меня восхищение, и ловко маневрировал между ними. И никогда не отзывался ни о ком из них плохо. Так я всегда работал под началом людей, которые меня восхищают.

10. Учитесь сохранять объективность, особенно когда это труднее всего

Вспомните Дарвина: он всегда уделял много внимания бесспорным доказательствам, особенно когда они свидетельствовали о том, во что он верил и что ему нравилось. Постоянные объективные проверки необходимы, если вы хотите мыслить правильно. Помочь в этом может такое же отношение к фактам, как у Дарвина, и привычка вести чек-листы. Проверяя всё по списку, вы сможете избежать большого количества ошибок. И нет другого способа, который работал бы так же хорошо.

11. Позвольте руководить способным людям

Я думаю, жизнь во многих отношениях только выиграет, если большая часть дел будет сосредоточена в руках способных людей, любящих и умеющих учиться. Это обязательное условие развития цивилизации.

Вы не захотите выбирать нейрохирурга для своего ребёнка среди 50 претендентов, из которых только половина — настоящие профи. Вы не захотите лететь на самолёте, который был спроектирован неквалифицированными специалистами. Вы не захотите, чтобы в вашей компании работали люди без таланта. Вы захотите, чтобы власть была в руках правильных людей.

12. Вы будете успешнее в том, в чём больше всего заинтересованы

Если человек действительно собирается преуспеть в каком-либо деле, необходимо, чтобы оно вызывало у него неподдельный интерес. Я могу довольно хорошо разбираться в большом количестве вещей, но я не смогу быть лучшим в сфере, которая мне не интересна. Поэтому, если возможно, занимайтесь тем, что вас действительно интересует.

13. Садитесь и делайте, пока не доведёте дело до конца

Двое моих знакомых создали небольшую строительную фирму. Всю работу они делили поровну и руководствовались одним важным правилом. Вот оно: «Каждый раз, когда мы не будем укладываться в сроки, мы оба будем работать по 14 часов в день, пока не сделаем всё до конца». Необходимо добавить, что бизнес не прогорел и эти люди стали очень богатыми.

14. Используйте неудачи как возможность стать лучше

Жизнь будет наносить страшные, ужасные, несправедливые удары. Но это не имеет значения. Просто одни люди поднимаются, другие — нет. И я думаю, позиция древнегреческого философа Эпиктета лучшая в подобной ситуации. Он считал, что каждое несчастье в жизни — это возможность себя проявить и чему-то научиться. Ваш долг — не погружаться в жалость к себе, а перевести удар в конструктивное русло.

15. Доверяйте людям

Это последняя идея, которой я хочу поделиться с вами, перед тем как вы станете юристами. Процедуры и меры предосторожности (всё то, чего так много в вашей профессии) — это не высшая форма цивилизации. Высшая форма цивилизации — это система заслуженного доверия. Главное, чтобы люди могли полностью доверять друг другу, а не слепо следовали строгим правилам.

Если целая толпа адвокатов будет вести процесс и каждый будет тянуть одеяло на себя, дело будет проиграно. Доверие должно быть и в личной жизни. Если в вашем варианте брачного контракта 47 страниц, советую вам не жениться.