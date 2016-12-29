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Если бы Дед Мороз читал Фейсбук

30.12.2016 17:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Конечно, мне чего-то не хватало в 2016-м. И денег, и времени, и здоровья. И, конечно, всего этого очень хочется в наступающем. Но самым болезненным для меня все-таки стал информационный шум, в котором вынуждена существовать. Кстати, именно он и сожрал мое время, которое можно было бы посвятить зарабатыванию дополнительных денег или отдыху. А отсутствие полноценного отдыха, как известно, не лучшим образом сказывается на здоровье.

Этот шум громче всего в соцсетях, где разговаривают не фактами, а позициями. И даже не разговаривают, а обозначаются в пространстве — в расчете собрать максимум реакций.

Одним нужны лайки-одобрение-поддержка, иными словами, поглаживания, несогласные отправляются в бан или еще дальше. Другие, наоборот, ловят кайф в бесконечном "бульбосраче", где главное — не победа, а участие. Зачем все это? Нет, зачем все это каждому конкретному участнику, полистав книги по психоанализу, я могу объяснить. Даже могу объяснить, почему я в этом вязну — люблю покопаться в человеческих реакциях, порефлексировать на тему, из чего же они умудряются выстраивать такой вариант реальности…

У меня был (и, надеюсь, есть) хороший московский друг, ставший в последние годы активным пропагандистом сталинских идей. Он не читал Солженицына, потому что убежден, что "Архипелаг ГУЛАГ" — это художественное произведение. А еще он полагает, что для осознания исторической значимости историческая правда не столь уж важна. Точнее не так. У него просто свое понимание исторической правды: какая разница, сколько на самом деле было панфиловцев у разъезда Дубосеково, если ожесточенные оборонительные бои под Москвой были.

Это был, пожалуй, единственный раз, когда я не сдержалась и ввязалась в дискуссию. Мы не разругались, даже пытались разговаривать фактами, но у каждого из нас, оказалось, они свои. Разошлись миром — каждый в свою реальность. Но я еще и с чувством огромного разочарования. Вот от того самого ощущения бессмысленности, что как будто пошумели, обозначились — и разошлись. Коммуникация больше не приносит удовольствия и обогащения.

Вот и получается, что весь этот информационный шум, который особенно донимал меня этот год, — это пустое. Это как семечки, как дешевые детективы и неумные мыльные оперы. Ни политические, ни даже морально-этические дискуссии последнего времени не несут, на мой взгляд, никакого практического смысла. Дискутирующие обозначаются, остальные потребляют, а воз и ныне там.

Как бы это научиться слышать?! Вот я думаю, может, настроить слух помогла бы тишина, хотя бы на какое-то время… Ну или какое другое чудо, о чем и хотела бы, если бы могла, попросить фейсбучного Деда Мороза.

 
 
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Колумнист Sputnik Вера Дашкевич проанализировала, чего ей больше всего не хватало в 2016-м, и пришла к выводу, что... тишины.

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