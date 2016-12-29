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Война в Сирии, победа Трампа, скандалы в Рио и другие итоги-2016

30.12.2016 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиционные итоги информационной недели и итоги уходящего 2016 года в целом подвели шеф-редактор агентства Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова, руководитель корреспондентского пункта Sputnik Беларусь Андрей Качура и ведущий радио Александр Кривошеев.

"Главным событием недели, безусловно, стало крушение самолета Ту-154 в Черном море и реакция мирового сообщества на авиакатастрофу и гибель людей", — согласились собеседники в студии радио Sputnik.

"Это событие выходит за рамки обычной катастрофы. Список погибших поразил всех без исключения. Смерть такого количества и таких артистов, и наших коллег-журналистов — это удар, от которого российская культура оправится далеко не сразу", — отметил Андрей  Качура.

Одной из главных тем уходящей недели и года в целом стали новые кадровые назначения в руководстве страны. В новый год Беларусь входит обновленной — и правительством, и парламентом, и администрацией президента.

"Кадры, конечно, остались те же, позиция этих людей предсказуема. При этом сделан очень интересный выбор нового главы администрации президента. Впервые на эту должность пришла женщина. И нужно сказать, женщина с очень жестким характером", — отметила Олеся Лучанинова в студии  Sputnik.

Говоря о международных событиях 2016 года, собеседники отметили рост напряженности в странах Европы в связи с увеличением потока мигрантов, который продолжится и в следующем году, поскольку ни война в Сирии, ни другие причины этого потока не исчезли.

"Бесспорно, борьба с ИГИЛ будет оставаться главной задачей следующего года для всех крупных игроков. Большой вопрос в том, какие изменения политической обстановки это повлечет за собой в отдельных странах, и в Европе в целом", — сообщил Андрей Качура.

Касаясь изменений политической обстановки в разных странах мира, собеседники в студии Sputnik не обошли вниманием итоги президентской кампании в США и реакцию мирового сообщества на победу Дональда Трампа.

"Самое главное в том, как это отразится на нашей стране. Для Беларуси подобные перемены должны оказаться к лучшему. Ранее отношения по всем фронтам были заморожены. И ничего нового администрация Хиллари Клинтон нам бы точно не принесла, а вот Трамп — дело другое", — уточнил Андрей Качура.

Говоря о международных отношениях, Олеся Лучанинова обратила внимание на Олимпиаду в Рио и все скандалы, с ней связанные, в частности,  допинговые проверки и отстранение от Игр российской сборной. По словам шеф-редактора Sputnik, велика вероятность, что это "безумие" продолжится и в следующем году.

При всем этом собеседники в студии констатировали значимые успехи Беларуси на международной арене в уходящем году. Олеся Лучанинова уточнила, что в настоящее время сложилась такая ситуация, когда не мы заинтересованы в Европе, а Европа заинтересована в Беларуси.

"Успехи белорусского МИДа отмечали все, включая наших партнеров их России, которые неоднократно заявляли о том, что чем более весомые позиции будут у Беларуси на международной арене, тем более успешными будут взаимные переговоры с нашими контрпартнерами", — отметил Андрей Качура.

Собеседники в студии Sputnik сошлись в мнении, что уходящий год был сложным, но при этом созданы определенные предпосылки для того, чтобы к будущим событиям относиться с оптимизмом.

 

Полную версию беседы об основных событиях 2016  года в нашей стране и за ее пределами слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Сирийские события и реакция на авиакатастрофу в Черном море, кадровые перестановки в нашей стране и победа Трампа в США, рост напряженности в Европе и скандалы в...

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