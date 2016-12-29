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Почаще улыбайтесь: поздравление команды КВН "Лучшие друзья"
30.12.2016 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
"Почаще улыбайтесь, куражьтесь, веселитесь", — сказали кавээнщики, отметив, что будут всячески помогать всем в этом.
Представители команды КВН также пожелали всем только положительных эмоций в наступающем году.
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Участники команды КВН "Лучшие друзья" Александр Комаровский, Алексей Герасимов и Кирилл Аллахавердян поздравили читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом.
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