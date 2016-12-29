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Танцы под елкой и детские концерты. Куда сходить в Могилеве в новогодние выходные

30.12.2016 17:45 — Разное | Tut.by  
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Многие считают, что Новый год — это семейный праздник. И встречать его нужно в кругу самых близких людей. Возможно, это и так. Но ведь никто вам не мешает потом дружно выйти на улицу и продолжить веселиться. TUT.BY приготовил для вас подробную афишу предстоящих выходных.

1 января


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Дружно и весело встретить праздник все вместе могилевчане смогут с 1.00 до 4.00 на площади Славы, где будет организована новогодняя танцевально-развлекательная программа «Чудеса под Новый год». Можно будет увидеть криошоу от «Лаборатории — ИКС», пиротехнические спецэффекты, а также потанцевать под выступления творческих коллективов города.


Фото smi.astrobl.ru

Не только в центре Могилева можно будет собраться с друзьями и знакомыми, чтобы поводить хоровод вокруг елочки и повеселиться вместе с Дедом Морозом. Ночные новогодние танцевально-развлекательные программы будут также организованы в различных районах города на открытых площадках.

С 1.00 до 3.00 отмечать Новый год приглашают на улицу Гришина, 87 (у Дома культуры ОАО «Моготекс»), на улицу Криулина, 8 (возле ООО «ЖилЭкспО»), на улицу Автозаводскую, 1 (площадка у Дома культуры МоАЗ им. Кирова) и на проспект Пушкинский, 10 (площадка у кинотеатра «Космос»).


Фото belta.by

Детский праздник «Хранитель сказочного времени» пройдет в первый день года на площади Звезд. Приводите сюда своих малышей с 12.00 до 15.00.

А вечером, с 18.00 до 20.00, на площади Звезд ждут уже публику постарше. Здесь состоится молодежная дискотека.

2 января


Фото infofo.ru

Площадка у Дома культуры МоАЗ им. Кирова (улица Автозаводская, 1) снова приглашает всех желающих на детскую игровую программу «В гостях у Деда Мороза». Время проведения — с 12.00 до 15.00.

По адресу улица Строителей, 23 в 14.00 начнется праздник для детей и их родителей «Снегопад новогодних наград».

На детский утренник «Елочка, гори!» приглашают малышей вместе с мамами и папами в 14.00 на улицу Гришина, 76.

Спектакли, концерты, вечеринки — все на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В новогодней афише TUT.BY - все-все мероприятия, которые пройдут в городе 31 декабря и 1-2 января.

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