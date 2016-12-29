|
Серена Уильямс выходит замуж за основателя социальной сети Reddit
30.12.2016 17:50 — Разное | Ежедневник
фото: spletnik.ru
Американская теннисистка Серена Уильямс удивила всех неожиданной новостью – 35-летняя спортсменка в ближайшем будущем собирается стать женой 33-летнего бизнесмена в сфере IT Алексиса Оганяна.
О состоявшейся помолвке влюбленные сообщили на сайте reddit.com, создателем которого является Оганян, пишет
Об отношениях пары стали говорить в прошлом году, но знаменитости не афишировали их – практически не делились совместными фотографиями в соцсетях, поэтому готовящаяся свадьба стала для многих поклонников теннисистки сюрпризом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская теннисистка Серена Уильямс удивила всех неожиданной новостью – 35-летняя спортсменка в ближайшем будущем собирается стать женой 33-летнего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии