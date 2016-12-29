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Американская теннисистка Серена Уильямс удивила всех неожиданной новостью – 35-летняя спортсменка в ближайшем будущем собирается стать женой 33-летнего бизнесмена в сфере IT Алексиса Оганяна.

О состоявшейся помолвке влюбленные сообщили на сайте reddit.com, создателем которого является Оганян, пишет «Сплетник» .

Об отношениях пары стали говорить в прошлом году, но знаменитости не афишировали их – практически не делились совместными фотографиями в соцсетях, поэтому готовящаяся свадьба стала для многих поклонников теннисистки сюрпризом.

