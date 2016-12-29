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Радоваться каждому дню: новогоднее поздравление Марины Арзамасовой
30.12.2016 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу пожелать в новом году всем вести здоровый образ жизни", — сказала спортсменка.
Она также пожелала всем здоровья и радоваться каждому новому дню.
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Чемпионка мира и Европы в беге на 800 метров Марина Арзамасова поздравила читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом и Рождеством.
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