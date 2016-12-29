|
На трассе М1 грузовик насмерть сбил водителя, который вышел осмотреть свой автомобиль
Смертельный наезд произошел 30 декабря, около 12.00, в Дзержинском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
— 33-летний водитель грузовика Renault, минчанин, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 318-м километре дороги совершил наезд на 58-летнего мужчину, жителя Столбцовского района, который вышел из своего припаркованного на обочине автомобиля Audi, чтобы проверить его техническое состояние.
В результате наезда мужчина получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где в 13.50 умер.
РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК Республики Беларусь (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельный наезд произошел 30 декабря, около 12.00, в Дзержинском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии