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На трассе М1 грузовик насмерть сбил водителя, который вышел осмотреть свой автомобиль

30.12.2016 17:54 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 30 декабря, около 12.00, в Дзержинском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

— 33-летний водитель грузовика Renault, минчанин, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 318-м километре дороги совершил наезд на 58-летнего мужчину, жителя Столбцовского района, который вышел из своего припаркованного на обочине автомобиля Audi, чтобы проверить его техническое состояние.


Фото: ГАИ Минской области

В результате наезда мужчина получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где в 13.50 умер.

РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК Республики Беларусь (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Смертельный наезд произошел 30 декабря, около 12.00, в Дзержинском районе.

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