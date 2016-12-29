Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и обладательница большого Хрустального глобуса-2014/15 Дарья Домрачева включена в состав сборной Беларуси на ближайший этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет 5-8 января 2017 года. Это будет первый старт знаменитой биатлонистки после рождения дочери Ксении, появившейся на свет 1 октября в Минске.



Фото: www.instagram.com/dadofun/

Как сообщает "Биатлон online" , в предварительный состав сборной Беларуси на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе включены:

женщины - Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола;

мужчины - Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.

Накануне возвращения Домрачевой в связи с беременностью досрочно завершила сезон другая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), минувшим летом вышедшая замуж за финна.



Фото: vk.com/biathlon_online

Белорусская команда рассчитывает прибыть в Оберхоф 2 января. В этот же день либо днем позже к сборной примкнет и Дарья Домрачева, которая сейчас готовится по индивидуальной программе.

Между тем, как сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона, из состава национальной сборной выведены два спортсмена.

"За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра: первых трех этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды Республики Беларусь по биатлону и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева. В связи с низкими показателями в ходе первых трех этапов Кубка мира Юрий Лядов также был выведен из состава сборной и перешел на самоподготовку", - говорится в сообщении пресс-службы БФБ.