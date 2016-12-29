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Мексиканский футболист спас жизнь своему сопернику, который проглотил язык
В США во время товарищеского матча «Атласа» и «Тихуаны» едва не произошла трагедия.
Хавбек «Атласа» Диего Круз после столкновения с соперником проглотил язык. Однако на помощь Крузу быстро прибыл 29-летний полузащитник «Тихуаны» Яссер Корона, который оказал сопернику первую медицинскую помощь и не дал ему задохнуться.
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В США во время товарищеского матча "Атласа" и "Тихуаны" едва не произошла трагедия.
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