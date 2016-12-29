



Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017 – 2019 годы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совмин Беларуси утвердил бюджет на 2017 – 2019 годы Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017 – 2019 годы.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г. № 1094, сообщает правительство.Согласно документу, темп роста ВВП в 2017 году установлен в размере 100,2%, в 2018 году - 101,4%, в 2019 году - 102,2%.Размер ставки финансирования на конец 2017 года запланирован на уровне 16%, на конец 2018 года - 13%, на конец 2019 года - 10%.Курс доллара США ожидается в размере 2,2114 рубля по итогам 2017 года, 2,2267 рубля - по итогам 2018 года, 2,2452 рубля - по итогам 2019 года.Цена на нефть марки Urals прогнозируется на уровне 35 длларов за баррель в 2017 году, 42 доллара - в 2018 году, 50 долларов - в 2019 году.Отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех трех лет.Также документом установлены предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам и подпрограммам по перечню, утвержденному постановлением Совета Министров от 23 февраля 2016 года №148 (без учета государственной инвестиционной программы).Финансовая программа разработана на основе консервативной оценки прогноза социально-экономического развития Беларуси на среднесрочную перспективу. Объем доходов республиканского бюджета на 2018-2019 годы установлен, исходя из нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с законодательными актами на 2017 год.