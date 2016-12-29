На Новый год синоптики обещают влажную погоду с гололедом, но она вряд ли остановит желающих проводить старый год на уличных гуляньях. последние состоятся в Минске сразу на 28 открытых площадках в разных районах.

Главная концертная площадка разместиться возле Дворца спорта по проспекту Победителей, где с 23 до 4 часов будет проходить концерт «С Новым годом, столица». Праздничный салют намечен на 1.30 часов.

Во Фрунзенском районе на праздник можно будет посетить семь площадок: в парке «Тиволи», у рынка «Западный», у «ЕвроСтепГрупп», магазина «Купаловский» на Лынькова, ТЦ «Максимус» на Лобанка, а также Ледового Дворца спорта и ТЦ «Караван» на Налибокской, где в 1.30 также будет салют.

В Советском районе гулянья пройдут у Комаровского рынка с 0.30 до 4.00, в Центральном - у Минского государственного дворца детей и молодежи с 1.00 до 4.00.

В Первомайском районе новогодние гулянья пройдут по пр. Независимости, 116, Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15, Карбышева, 13/2 с 1.00 до 3.00. Также 31 декабря в 20.00 от Национальной библиотеки до Октябрьской площади стартует новогодняя эстафета «Бег Дружбы»: для пропаганды здорового образа жизни по городу пробегут Деды Морозы.

В Партизанском районе массовое празднование запланировано по ул. Столетова,1 и у самолета по ул. Корвата с 0.30 до 4.00.

В Заводском районе гуляния пройдут у Дворца детей и молодежи «Орион» (с 1.00 до 3.00), у спорткомплекса «Чижовка-Арена» (с 0.00 до 5.00), у универсама «Рублевский» (с 1.00 до 4.00); Ленинском - в Лошицком усадебно-парковом комплексе (с 1.00 до 4.00) и на площадке у кинотеатра «Салют» (с 1.00 до 3.00), пишет БЕЛТА .

В Московском районе гуляния пройдут в микрорайоне «Брилевичи» на площадке по ул. Я. Чечота, 25 и в сквере «Полянка» по ул. К. Либкнехта с 1.00 до 3.00, а также в парке Павлова (с 1.00 до 4.00 и с 18.00 до 20.00 1 января).

В Октябрьском районе новогодняя программа пройдет в парке «Курасовщина», куда с 0.00 до 5.00 будет ходить автобус №953 «ДС Серова - Ландера». Также гостей ждут у торгового центра по ул. Барамзиной в микрорайоне «Сокол» и у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД с 1.00 до 4.00.

Отметим, что в новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта: для всех видов транспорта перекроют участок по пр. Победителей от пересечения пр. Независимости с ул.Ленина до пр. Машерова. Запрет не коснется общественного транспорта.

При этом ГАИ сообщает также, что в связи с проведением указанных мероприятий работа коммунального пассажирского транспорта будет организована: для метрополитена – до 04.30 часов 01.01.2017 (начало работы 01.01.2017 в 05.30), а также для наземного транспорта (отдельные маршруты) до 05.00 часов 01.01.2017.