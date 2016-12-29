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Если человек счастлив, значит, у него все есть: поздравление певицы Kattie
30.12.2016 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
"Если человек счастлив, значит, у него есть все, что ему нужно и необходимо", — отметила артистка.
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Финалистка национального отбора на "Евровидение-2017", певица Kattie, поздравила читателей Sputnik Беларусь с наступающими новогодними праздниками.
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