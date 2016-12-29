Хоккеисты сборной России (U-20) потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: IIHF

В Торонто в матче 3-го тура предварительной группы «В» россияне уступили сверстникам из США со счетом 2:3. Одну из шайб в составе проигравших забросил ее лидер Кирилл Капризов, который возглавляет бомбардирскую гонку, набрав 8 очков (5 шайб и 3 результативных паса). Американцы одержали свою третью викторию и вместе с канадцами лидируют в этом квинтете.

Хозяева мирового первенства в первом туре обыграли россиян — 5:3, затем взяли верх над словаками — 5:0, а потом разгромили команду Латвии со счетом 10:2.

До этого балтийская дружина проиграла американцам (1:6) и россиянам (1:9).

Положение команд: Канада — 9 очков (3 матча), США — 9 (3), Россия — 3 (3), Словакия — 0 (2), Латвия — 0 (3).

Третью подряд победу в группе «А» одержала шведская молодежка, переигравшая в Монреале действующих чемпионов планеты финнов со счетом 3:1. Для финской команды это третье фиаско подряд. На вторую позицию поднялись датские хоккеисты, одолевшие в овертайме чехов — 3:2.

Турнирное положение: Швеция — 9 (3), Дания — 5 (3), Чехия — 5 (3), Швейцария — 2 (2).

30 декабря на мировом молодежном первенстве состоятся два поединка: Словакия — Латвия, Дания — Швейцария.

После окончания первого этапа борьбу за награды продолжат по 4 лучшие команды из каждой группы. Четвертьфинальные встречи состоятся 2 января, полуфиналы намечены на 4 января, решающие поединки за золото и бронзу пройдут 5 января в Монреале.