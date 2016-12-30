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Ник Бэйлен набрал три очка в первом матче за новый клуб
Бывший защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен провел первый матч за свой новый клуб «Векше Лейкерс».
Хоккеист, с которым разорвало контракт минское "Динамо", вышел на лед в поединке шведского чемпионата с одним из лучших клубов страны последнего десятилетия — «Шеллефтео».
На 15-й минуте Бэйлен отдал голевую передачу на Денниса Эверберга, который открыл счет в матче. В конце периода «Векше» увеличил преимущество, а в начале второй двадцатиминутке белорусско-американский защитник сделал счет 3:0 после чего трибуны начали скандировать «Бэйлен, Бэйлен!», но на этом Ник не успокоился и через четыре минуты отдал голевую передачу на Линуса Фроберга — 4:0. Матч же закончился со счетом 5:2.
Дебютом отметился и Шарль Лингле. Форвард провел первый матч за «Таппару», которая уверенно обыграла «Карпят» — 3:1. Лингле сделал голевую передачу при третьем взятии ворот.
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Бывший защитник минского "Динамо" Ник Бэйлен провел первый матч за свой новый клуб "Векше Лейкерс".
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