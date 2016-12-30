Футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о продлении контракта с компанией «Автосалон-АВ» — официальным импортером автомобилей AUDI в Беларуси. Новое соглашение рассчитано до конца 2017 года.

Контракт подразумевает множество маркетинговых мероприятий, рассчитанных на увеличение аудитории болельщиков, привлечение внимания к бренду и повышения лояльности к нему.

По словам генерального директора импортера AUDI в Беларуси, сотрудничество с «Динамо-Брест» будет полезно обеим сторонам.

На протяжении предыдущих сезонов в брестском «Динамо» накопилось большое количество долгов, которые мешали полноценной работе, оказывая серьезное влияние и на спортивные результаты команды. Чтобы рассчитаться с долгами, клуб выставлял на аукцион даже клубный офис, а футболисты взывали о помощи в открытых письмах.

Но в июле 2016 года в клуб пришли инвесторы — компания «Сохра Оверсиз». За неполные полгода в клубе произошли бурные перемены, были погашены все накопившиеся долги.

Шейх из ОАЭ рассказал, что подвигло его на сотрудничество с брестским «Динамо»

В августе футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с компанией «Автосалон-АВ» — официальным импортером автомобилей Audi в Беларуси. Соглашение было рассчитано до конца 2016 года с возможностью продления.

Пресс-секретарем обновленной команды «Динамо-Брест» летом стала «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова.

А в середине сентября ФК «Динамо-Брест» обзавелся офисом еще и в Минске.

По итогам чемпионата Беларуси — 2016 с 40 очками в 30 поединках брестское «Динамо» финишировало на 8-м месте в турнирной таблице высшей лиги.



Фото: dynamo-brest.by







