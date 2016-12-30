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Брестское "Динамо" продлило контракт с титульным спонсором
Футбольный клуб «Динамо-Брест»
Контракт подразумевает множество маркетинговых мероприятий, рассчитанных на увеличение аудитории болельщиков, привлечение внимания к бренду и повышения лояльности к нему.
По словам генерального директора импортера AUDI в Беларуси, сотрудничество с «Динамо-Брест» будет полезно обеим сторонам.
На протяжении предыдущих сезонов в брестском «Динамо» накопилось большое количество долгов, которые мешали полноценной работе, оказывая серьезное влияние и на спортивные результаты команды. Чтобы рассчитаться с долгами, клуб
Но в июле 2016 года в клуб
В августе футбольный клуб «Динамо-Брест»
Пресс-секретарем обновленной команды «Динамо-Брест» летом
А в середине сентября ФК «Динамо-Брест»
По итогам чемпионата Беларуси — 2016 с 40 очками в 30 поединках брестское «Динамо» финишировало на 8-м месте в турнирной таблице высшей лиги.
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" сообщил о продлении контракта с компанией "Автосалон-АВ" - официальным импортером автомобилей AUDI в Беларуси.
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