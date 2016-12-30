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Чтобы попасть на игру, Овечкину пришлось перелезть через забор

30.12.2016 22:20 — Разное | Tut.by  
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был вынужден перелезть через ограду собственного дома, чтобы попасть на матч с участием своей команды. Видеозапись хоккеист разместил на странице в Instagram.

Форвард пояснил, что ворота не открывались из-за отключения света. Перелезть через забор ему помог одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.

В четверг, 29 декабря, «Вашингтон Кэпиталс» уступила в домашнем матче «Нью-Джерси Дэвилз». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов удача была на стороне гостей.

В середине декабря Овечкин стал первым игроком из России, забросившим 200 шайб в большинстве в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

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Ссылка на источник 30
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин был вынужден перелезть через ограду собственного дома, чтобы попасть на матч с участием своей...

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