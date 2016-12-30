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Сергей Румас пожелал белорусам расправить "белые крылы"

30.12.2016 20:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Пусть 2017 станет годом побед — личных и командных, рабочих и домашних и конечно спортивных. Искренне верю, что у вас получится расправить "белые крылы" во всю ширину и осуществить самые сокровенные мечты. С новым Годом и Рождеством!" — сказал председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас.

Он пожелал белорусам в новом году верить в сказку — и она обязательно сбудется. По словам Румаса, Новый год и Рождество являются особенной порой в жизни каждого человека, и даже самых закоренелых скептиков. Глава АБФФ призвал оставить в уходящем году грусть и разочарование.

"Возьмем в 2017 веру в лучшее, пусть в нем проявится вся настойчивость и сила вашего характера", — сказал он. 

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас обратился к белорусским болельщикам с новогодним поздравлением, пожелав взять в наступающий год веру в лучшее.

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