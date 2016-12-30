В канун Нового года FINANCE.TUT.BY решил заглянуть в недалекое будущее и посмотреть, что готовит нам всем наступающий год Петуха. О том, чего вам стоит ожидать, читайте в нашем, пусть и не очень серьезном, но очень финансовом гороскопе.

Дождь из денег прольется на Овнов в новом году. Однако, чтобы выйти из него сухим, надо не забывать платить налоги. О многих из них вы, может быть, никогда в жизни и не слышали. Поэтому в 2017 году заведите себе друга налогового инспектора — будет кому звонить посреди ночи, если вдруг проснетесь в холодном поту от кошмаров, навеянных социальной рекламой налоговых служб.

Тельцы обладают очень чутким «шестым чувством», а в новом году ваша интуиция станет еще более проницательной. Так что, если вам вдруг снится покойник и на душе как-то неспокойно, — нужно бежать к банкомату, а потом к обменнику. Но только не перепутайте!

В новом году Близнецы будут стремиться стать еще более модным и красивыми. Интернет-магазины станут в этом главными помощниками, а AliExpress — ссылкой номер один в вашем браузере. Правда, разгуляться на 22 евро во время шопинга особо не получится — постоянно будет соблазн превысить лимит. Главное знать меру и не потратить всю зарплату на оплату пошлины на зарубежные посылки.

Красиво жить Ракам не запретишь. А красивая жизнь, как известно, требует немалых средств. В новом году Ракам надо знать меру и уметь решительно сказать «нет» новым кредитам, под какие бы соблазнительные проценты банки их не предлагали.

Год Петуха для Львов — время любви. В 2017 году у вас почти наверняка появится состоятельный ухажер (или богатая любовница), который (-ая) буквально одарит вас щедрыми подарками. Главное помнить, что за все надо платить. В вашем случае платить придется налог на дорогие подарки. Подарили брильянтовое колье — сходите в налоговую, а потом подарили машину — сходите в налоговую еще раз. С таким любовником непонятно, кого вы будете видеть чаще: партнера или налогового инспектора.

В новом году Девы столкнутся с резким нежеланием работать «на дядю». Поддержка родственников и друзей придаст представителям этого знака еще больше уверенности в себе — Дева захочет открыть свое небольшое дело. В такой момент надо вспомнить, какое непростое сейчас время: ипэшникам живется несладко и пресловутый указ № 222 никто отменять не собирается. В год Петуха слаще не станет. Так может лучше не делать резких движений?

Новые туфли или антикварный подсвечник — это, конечно, важно, однако Весам, в первую очередь, стоит думать о том, чтобы в холодильнике можно было найти еду, а аренда была оплачена в срок. К своим расходам в 2017 году стоит относиться внимательней. Не стоит тратить всю зарплату в первый же день получки. Тем более в стране, где средняя зарплата падает уже который месяц подряд.

Скорпионов в 2017 году ждет пробуждение творческой энергии. Вы почувствуете навязчивое желание творить собственными руками. Валять из войлока, делать открытки или плести из бисера — это может быть все, что угодно. Есть шанс, что Скорпионы так увлекутся новым хобби, что захотят начать зарабатывать на этом. Только помните, что нелегально торговать через соцсети чревато — « заложить » вас могут собственные же покупатели.

Стрельцы усердно работали все предыдущие годы и теперь вполне заслуженно могут позволить себе чуть отдохнуть. Можно, например, открыть вклад или депозит под привлекательный процент и провести год Петуха где-нибудь на островах. Хотя и тут государство приберегло для вас сюрприз: не забывайте, что с процентов по депозитам в нашей стране теперь тоже надо платить налог .

Год Петуха — самое время исполнить заветную мечту каждого белоруса и стать программистом. 2017 год обещает стать очень плодотворным для Козерогов в плане интеллектуальной работы. Сфера IT, как известно, — это самый верный шанс начать зарабатывать даже больше, чем заветные «по 500».

В год Петуха Водолеям надо стать более внимательными к своим расходам. Если раньше вы тратили, не особо задумываясь о цене, то в 2017 году придется начать экономить. В этом вам может помочь государство: с 1 января цены в магазинах буду писать за килограмм и литр, а Минторг обещает скоро принять закон , запрещающий «обманные» скидки.

Модное нынче понятие дауншифтер — это как раз про вас. В новом году будет велик соблазн бросить работу и начать жить для себя. Вы захотите начать наслаждаться жизнью без трудоголизма и корпоративных стандартов. Только помните, что длиться это может не более 183 дней, иначе есть риск получить «письмо счастья» из налоговой в конце 2018 года.