﻿ Кому достанется "по 500", а кто рискует стать тунеядцем. Финансовый гороскоп на 2017 год. 21.by
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Кому достанется "по 500", а кто рискует стать тунеядцем. Финансовый гороскоп на 2017 год

31.12.2016 08:00 — Разное | Tut.by  
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В канун Нового года FINANCE.TUT.BY решил заглянуть в недалекое будущее и посмотреть, что готовит нам всем наступающий год Петуха. О том, чего вам стоит ожидать, читайте в нашем, пусть и не очень серьезном, но очень финансовом гороскопе.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рак (21 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 23 сентября)

Весы (24 сентября — 23 октября)

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 20 января)

Водолей (21 января — 19 февраля)

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

 

 
 
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В канун Нового года FINANCE.TUT.BY решил заглянуть в недалекое будущее и составил ваш личный финансовый гороскоп на наступающий год Петуха.

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