Формулы идеальных отношений не существует, однако в счастливых союзах можно обнаружить несколько закономерностей. Этот список поможет понять, что вы делаете неправильно.

1. Не жалуются на отношения родственникам и друзьям

Иногда в отношениях появляются проблемы, но это не повод обсуждать своих возлюбленных с посторонними. Вовлекая других людей в свою личную жизнь, вы рискуете потерять доверие партнера. Вас что-то беспокоит? Обсудите это с ним. Ничто так не сближает, как совместное преодоление трудностей.





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2. Не сравнивают себя с другими

Люди, которые счастливы в отношениях, принимают себя такими, какие есть. Сравнивать себя или партнера с другим человеком — занятие бесполезное, ведь выводы после такого сравнения всегда оторваны от реальности. Вдобавок гарантировано чувство неуверенности в себе и своих отношениях.

3. Не обвиняют партнера в своих проблемах

Всегда помните, что только вы несете ответственность за свои чувства и поступки. Не нужно обвинять любимого человека во всех своих бедах, а затем тонуть в жалости к себе. Если не видите выхода из сложной ситуации, попросите о помощи, а не устраивайте бессмысленный скандал.

4. Не воспринимают себя слишком серьезно

Жизнь полна взлетов и падений. И неудачи не стоит воспринимать как трагедии. Учитесь получать удовольствие от жизни. Даже когда становится нелегко, ищите во всем светлые стороны. Проводите больше времени вместе и умейте посмеяться над собой.

5. Не критикуют

Поверьте, ни одному человеку на этой планете не нравится, когда его пилят. Критикуя своего партнера, вы только создаете трещину в отношениях, которая со временем может совсем их разрушить. Старайтесь не критиковать друг друга, вместо этого ищите менее обидные способы справиться с раздражающими привычками.

6. Не игнорируют финансовую сторону отношений

Проблемы с деньгами могут разрушить даже самые крепкие отношения, поэтому решайте все возникающие вопросы так быстро, насколько это возможно. Обсудите свои финансовые цели и сообща принимайте решения о тратах. Если вы считаете, что финансовые вопросы — это слишком щекотливая тема, чтобы открыто ее обсуждать, подумайте о том, какой головной болью это может стать позже, если не решить все сейчас.

7. Не пытаются читать мысли своего партнера

Во многих отношениях — особенно длительных — человеку начинает казаться, что он всегда знает, что нужно его партнеру. Правда, никто не может знать этого лучше, чем он сам. Ключ к счастливым отношениям — общение. Чем больше вы доверяете друг другу, тем лучше понимаете потребности партнера. Но это не значит, что вы вправе принимать все решения за него.

8. Не заводят разговор в неподходящее время

Представим ситуацию: вам не терпится поделиться своими переживаниями и чувствами. Неудачное для этого время — когда ваша вторая половина занята чем-то другим или собирается этим заняться. Если вы придете со своими проблемами в такой момент, велика вероятность, что партнер не поймет всей важности разговора. А у вас останется неприятный осадок. Чтобы наверняка завести разговор в подходящее время, просто спросите: «Мне нужно с тобой поговорить, сейчас удобно?»

9. Не зацикливаются на своей роли в отношениях

У каждого партнера есть несколько ролей в отношениях. Например, основанные на стереотипах по гендерному признаку: женщина готовит, мужчина занимается другой работой по дому. Счастливые пары не зациклены на этом разделении и всегда готовы выполнять какие-то задачи вне своих ролей, когда это необходимо. Например, в ваших отношениях готовит женщина, но сегодня она задерживается на работе. Мужчина не должен дожидаться, когда она вернется и накроет на стол, он в состоянии приготовить ужин и для себя, и для нее.

10. Не настроены негативно

Не давите на своего партнера: он не должен всегда делать то, что хочется вам. Поддерживайте его. Мотивируйте, чтобы ему было легче достигать больших целей. Нытье и негатив не сделают вашу пару лучше.





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11. Не следуют советам из романтических фильмов

И уж тем более не сравнивают свою жизнь с происходящим на экране. Без сомнений, голливудские пары выглядят замечательно, но счастливые отношения не похожи на такую глянцевую картинку. Это выдуманные образы отношений, не имеющие никаких аналогов в реальной жизни. Счастливые пары никогда не строят свою жизнь на подобных ложных представлениях.

12. Не спешат

Никогда не переходите на новый уровень отношений слишком быстро. Каждый хочет побыстрее добраться до счастливого конца сказки, но поверьте, само путешествие намного интереснее. Отправиться в загс после недели знакомства — это, конечно, романтично, но в большинстве случаев такая спешка не приводит к счастливому финалу.

13. Не ждут, что отношения решат сразу все проблемы

Конечно, счастливые отношения добавляют вашей жизни радости, но не ожидайте, что это автоматически решит все ваши проблемы. Никто другой не сможет в одно мгновение изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Все это вы должны сделать самостоятельно. Решайте проблемы, а не привносите их в свои отношения.

14. Не ожидают, что быть парой — это легко

Длительные отношения — это прекрасно, но мало кому они даются легко. Воспринимайте проблемы как возможности для роста и укрепления отношений в вашей паре. Чтобы быть вместе, нужно прикладывать усилия.

15. Не сомневаются

Вы ничего не потеряете, если будете искренне любить другого человека. Но можете потерять многое, если будете сдерживаться и не вкладываться в отношения на 100%. Чтобы почувствовать себя счастливее рядом с другим человеком, нужно учиться доверять без лишних слов и не бояться, что он может вас ранить. Счастливые отношения — это когда вы полностью доверяете своему партнеру, а он доверяет вам.

16. Не хранят секреты от партнера

Скрытность — еще одна распространенная причина разрывов. Доверие — вещь довольно деликатная и хрупкая, к тому же очень легко теряется. Поэтому не храните секретов от своего партнера. Недосказанность — то же самое, что и ложь. А ложь никогда ни до чего хорошего не доводила.

17. Не боятся признаться в том, кто они есть

Нет ничего лучше осознания того, что вас любят за то, что вы — это вы. В отношениях нет места желанию изменить другого человека. Если вас не могут принять таким, какой вы есть, вы не будете счастливы.

18. Не живут прошлым

Очнитесь, прошлое уже прошло, и ничего не изменить. Да, у вашего партнера тоже было прошлое, и даже если вам оно не нравится, с этим ничего не поделаешь. Смиритесь с этим фактом и двигайтесь дальше. Вместе смотрите в будущее и не вспоминайте о том, что было до вас.





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19. Не зацикливаются на недостатках партнера

У всех они есть, но не нужно напоминать другому человеку об их существовании каждые пять минут. Думайте о его положительных качествах, и все недостатки покажутся малозначительными. Когда вы ищете в людях только хорошее, вы обнаруживаете хорошее и в себе.

20. Не ждут ничего взамен

Чтобы поддерживать счастливые отношения, нужно уметь отдавать, не требуя ничего взамен. Делайте что-то особенное для своего партнера просто так, чтобы он чувствовал себя счастливым. Когда вы стремитесь отдавать, а не брать, вы сами почувствуете себя счастливее.