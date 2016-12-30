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Счастья, любви и удачи: новогоднее поздравление Ильи Авербуха
31.12.2016 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу пожелать счастья, удачи, любви и всего самого хорошего. Пусть в новом году вам улыбается удача", — сказал фигурист.
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Заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух поздравил читателей Sputnik Беларусь с наступающими новогодними праздниками.
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