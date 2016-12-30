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Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

31.12.2016 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Обычный салат "Оливье" Sputnik предлагает сделать легким и ярким — нафаршировать помидоры горошком и ветчиной.

Нам понадобится:

  • Помидоры
  • 1 банка зеленого консервированного горошка
  • 200 г отварной ветчины
  • Майонез
  • Соль, специи по вкусу
  • Свежая зелень
Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Сначала заготовим составляющие начинки. Банку горошка вскрываем, откидываем на дуршлаг, даем влаге стечь хорошенько. Ветчину нарезаем ломтиками, а затем кубиками. Помидоры выбираем крепкие, среднего размера и округлой формы.

Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Теперь займемся помидорами: моем, и обсушиваем  бумажными полотенцами. Отрезаем у каждого помидора верхушку и аккуратно удаляем мякоть с помощью чайной ложки. Помидоры внутри слегка подсаливаем, переворачиваем "вверх дном" на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.

Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Пришел черед начинки. Складываем в миску горошек, ветчину, майонез, соль, специи по вкусу. Можно добавить измельченную свежую зелень, массу тщательно перемешиваем. Кстати, в качестве начинки можно использовать любой мясной салат, даже обычный "Оливье".

Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Приступим к фаршировке помидоров. Начинку порционно выкладываем с помощью чайной ложки в помидоры, слегка придавливая. Сверху сделаем небольшую горочку. Выкладываем на блюдо, украшаем свежей зеленью и подаем к столу.

Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Приятного аппетита!

 
 
Ссылка на источник 48
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