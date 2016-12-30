Обычный салат "Оливье" Sputnik предлагает сделать легким и ярким — нафаршировать помидоры горошком и ветчиной.

Нам понадобится:

Помидоры

1 банка зеленого консервированного горошка

200 г отварной ветчины

Майонез

Соль, специи по вкусу

Свежая зелень



© Sputnik / Людмила Янковская Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Сначала заготовим составляющие начинки. Банку горошка вскрываем, откидываем на дуршлаг, даем влаге стечь хорошенько. Ветчину нарезаем ломтиками, а затем кубиками. Помидоры выбираем крепкие, среднего размера и округлой формы.



© Sputnik / Людмила Янковская Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Теперь займемся помидорами: моем, и обсушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем у каждого помидора верхушку и аккуратно удаляем мякоть с помощью чайной ложки. Помидоры внутри слегка подсаливаем, переворачиваем "вверх дном" на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.



© Sputnik / Людмила Янковская Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Пришел черед начинки. Складываем в миску горошек, ветчину, майонез, соль, специи по вкусу. Можно добавить измельченную свежую зелень, массу тщательно перемешиваем. Кстати, в качестве начинки можно использовать любой мясной салат, даже обычный "Оливье".



© Sputnik / Людмила Янковская Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Приступим к фаршировке помидоров. Начинку порционно выкладываем с помощью чайной ложки в помидоры, слегка придавливая. Сверху сделаем небольшую горочку. Выкладываем на блюдо, украшаем свежей зеленью и подаем к столу.



© Sputnik / Людмила Янковская Фаршированные помидоры – вариации на тему "Оливье"

Приятного аппетита!