Вячеслав Бонча, специально для Sputnik.

Петух всегда был символом благой вести. Именно Петух предвещает окончание ночи. Всем, кто рано встанет, будет удача и счастье.



© Sputnik / Виктор Толочко Астрологический прогноз на год Петуха и Верблюда

Наступающий год — еще и год Огненного Петуха. Стихия огня и красный цвет — это активность, действие, энергия и неизбежные в таких случаях конфликты. Следовательно, в год Петуха нужно соблюдать законы справедливости и мира. Оскорблением символа года будет ложь. Не стоит "бросать слов на ветер" и давать пустые обещания.

Год благоприятен для создания и укрепления семьи. У каждого Петуха есть свой курятник — поэтому год будет благоволить тем, кто будет работать в коллективе и учитывать интересы партнеров.

Как отразится год Петуха на различных представителях 12-летнего календаря?

Для рожденных в год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996) год Петуха будет динамичным — можно достичь поставленных целей и добиться карьерных успехов, однако не стоит конфликтовать с начальством. Будьте деятельны, и ваши давние мечты реализуются. Помните, что кому многое дается, с того больше спрашивается.

Быкам (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) год Петуха принесет укрепление авторитета. Благоприятны путешествия. Главное не лениться и не пускаться в авантюры. Стройте планы, занимайтесь долгосрочными проектами, больше общайтесь с единомышленниками. Не изменяйте своим идеям и мечтам в угоду сиюминутных действий.

У рожденных в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) наступающий год будет сложным. Вероятны множество испытаний — наберитесь сил, терпения в преодолении их. Не отступайте от своих намерений. Можно исправить свои прежние ошибки. Год Петуха подарит Тиграм бесценный жизненный опыт.

Для Котов (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) год будет переменчивым. Вам не следует "переть на рожон". Прислушивайтесь к партнерам и интересам общества. Эгоистичные устремления могут быть плачевными. Старайтесь все дела решать миром.

У рожденных в год Дракона (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) год Петуха будет рабочим и деловым. Исполняйте все принятые ранее обязательства. Год хорош для освобождения от зависимостей и отдачи долгов. Не поддавайтесь на авантюры, особенно финансовые. Терпение поможет в трудных ситуациях.

Рожденным в год Змеи (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) год Петуха может принести иллюзорное ощущения праздника — не расслабляйтесь и не предавайтесь лени. Займитесь любимым творческим делом и будете вознаграждены. Можно стать неформальным общественным лидером, если учесть интересы коллектива.

Лошадям (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) в год Петуха нужно будет потрудиться на благо дома и семьи. На вас возложена роль защитника. Во второй половине года позаботьтесь о детях и любимых. Творчество поможет в трудных ситуациях.

Для рожденных в год Козы (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) год Петуха будет ярким и интересным. Однако придется потрудиться. Старайтесь избегать ссор и фильтруйте все, что услышите и увидите.

Для рожденных в год Обезьяны (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) год Петуха будет спокойным. Постарайтесь пополнить потенциал своих знаний и умений. Нежелательно брать в долг. Больше внимания уделите родителям.

Петухам (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) наступающий год благоволит. Однако помните, что под лежачий камень вода не течет. Направьте свои усилия на коллективные и общественные дела. Старайтесь избегать ссор и споров.

Для Собак (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) год Петуха будет двойственным. Постарайтесь быть в тени и ревностно делайте свое дело. Следите за здоровьем. Остерегайтесь давать в долг. Вторая половина года более благоприятна.

Для рожденных в год Свиньи (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Петух принесет и испытания. Приготовьтесь к крутым переменам. Стройте дальние планы и больше ориентируйтесь на друзей. Во второй половине года найдите время для отдыха.

Напомним, что на 12-летний календарь наиболее полно реагируют люди, которые более всего настроены на социальные и общественные ритмы.

Звезды ведут тех, кто хочет, и влачат тех, кто не хочет — будьте сами вершителями своей судьбы.