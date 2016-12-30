Утром 1 января не все будут отсыпаться или доедать приготовленный впрок оливье. В первый день нового года на улицах встречаются и те, кто спешит на работу, и те, кто еще не ложился. Чтобы прогулка по городу стала приятнее, команда проекта TAM.BY подготовила обзор столичных заведений, которые накормят завтраком и угостят ароматным кофе, невзирая на дату.





Где: ул. Октябрьская, 23 Время работы 1 января: с 09:00

Кафе ​Лаўка работает круглосуточно, но 1 января откроется в 09:00. В меню заведения в принципе есть только сэндвичи с разными начинками, роллы, хот-доги и вафли, но для городского завтрака — это отличный вариант.

Самый бюджетный кофе — эспрессо — стоит 1,5 рубля. Самый дорогой — латте по-октябрьски — 4. Цена сэндвичей — от 4 до 8 рублей.

Также у гостей заведения есть возможность собрать из предложенного в меню перечня продуктов свой сэндвич. Но на наш взгляд, хорошим вариантом завтрака будет выгодное комбо. Например, ролл с курицей и 400 мл капучино обойдутся в 7 рублей.





Где: ул. Интернациональная, 27 Время работы 1 января: Круглосуточно

Кафе Оливье — одно из немногих столичных заведений, где позавтракать можно уже с 7:00. Это касается и 1 января: гости получат полноценное утреннее меню. «Работает» оно до 12:00. В целом кафе принимает посетителей круглосуточно.

Отметим, что стоимость блюд при их разнообразии очень демократична: любая еда обойдется в 5 рублей. Ленивые вареники из творога со сметаной и черничным соусом, овсяная каша с корицей, яйца «Бенедикт» с беконом и шпинатом — всего в меню завтраков 12 позиций.

Цены на чай начинаются от 5 рублей, на кофе — от 4. Но с 9 утра до 5 вечера на горячие напитки предоставляется скидка 50%.





Где: ул. Зыбицкая, 9 Игуменский тракт, 27 Время работы 1 января: 09:00−00:00

В кафе Don coffeon каждый день утреннее меню актуально с 09:00 до 18:00 и 1 января не станет исключением. Так что любители поздних и очень поздних завтраков смело могут идти сюда.

В меню есть все, что должно быть в утреннем рационе: от мюсли до куриного бульона. При этом стоимость блюд очень демократична. Например, овсяная каша с лесными ягодами или оладьи с яблоками обойдутся в 2 рубля, а блинчики с ягодами и мороженым — в 4. Яичница и омлет стоят 3 рубля, венские вафли с разными начинками — 3,5.

К завтраку предлагаются горячие напитки: глинтвейн, молоко, какао. Их цена варьируется от 1 до 4 рублей.





Где: ул. Могилевская, 12а ул. Кальварийская, 17 Время работы 1 января: круглосуточно

В сети кафе Гараж — два круглосуточных заведения. 1 января их режим работы будет неизменным. Остальные филиалы откроются в 12:00, а тот, что на пр-те Независимости, 3/2 (ТЦ «Столица») — в 10:00.

Позавтракать в круглосуточных заведениях можно будет с 7:00. По выходным утреннее меню действует до 15:00 во всех кафе сети.

Клаб-сэндвич с курицей и картофелем фри (4р.70к) и английский завтрак (7р.90к) подойдут тем, кто привык кушать плотно и сытно. Есть в меню и привычные позиции: сырники (3р.50к), оладьи (3р.20к), овсянка (1р.90к). На десерт можно взять йогурт с фруктами (2р.90к) или пирожное (4р.50к).

На постоянной основе во всех кафе действует акция: при заказе любого блюда из меню завтраков до 11:30 — кофе (американо, эспрессо) или чай в подарок.





Где: ул. Володарского, 19 Время работы 1 января: 10:00−00:00

1 января Milano Café откроется на час позже обычного, но это не помешает накормить минчан завтраком. Утреннее меню будет актуально до 13:00.

Гостям заведения предложат французские круассаны (4р), оладьи с кремом из маскарпоне и свежими ягодами (7р.50к), яйца Бенедикт с семгой (10р.50к) или беконом (9р.50к) и сырники со сметаной (5р.50к), которые здесь готовят по секретному рецепту. Есть и более сытные варианты итальянского (8р.50к) и большого английского завтраков (19р.50к).

Если хотите попробовать что-то новенькое, то можно заказать национальное швейцарское блюдо рёшти — картофельные оладьи — с семгой, яйцом пашот и голландским соусом (7р.50к). А те, кто следит за фигурой, могут попробовать домашнюю гранолу с йогуртом (6р.50к).

В Англии на завтрак едят колбаски, яйца, фасоль, бекон и грибы. Во Франции ограничиваются кофе и круассаном. Ассортимент меню минских кафе дает возможность выбрать свой вариант утренней трапезы. А подробную информацию о столичных заведениях можно найти на страницах проекта TAM.BY .