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Дарья Домрачева открыла интернет-магазин

31.12.2016 09:35 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева решила, что замужество и ожидание ребенка — не повод откладывать активную жизнь на потом и все лето трудилась над личным проектом. Итогом кропотливой работы стал интернет-магазин.


Фото: vk.com/biathlon_online

— Мне всегда нравилось что-нибудь придумывать. Летом, когда я не могла тренироваться в полную силу — это было время творчества. И биатлон служил мне вдохновением. В какой-то момент я поняла, что размышляю о проекте. С одной стороны, хотелось сделать подарок для болельщиков, которые соскучились по моим выступлениям. Придумать что-то такое, что могло бы дополнительно мотивировать на занятия спортом. С другой стороны, я понимала, что самовыражаться должна только в том, что знаю лучше всего. Тема дизайна мне всегда была близка. Я выросла в семье архитекторов. А эксперт я в спортивной форме, ведь провожу в ней большую часть времени. Так и завертелось. В результате мы открыли интернет-магазин одежды и сувениров, — рассказала Домрачева предысторию создания проекта.


Фото с сайта shop.daryadomracheva.by

Примечательно, что вся продукция, представленная в интернет-магазине, произведена в Беларуси, что было условием Дарьи при создании проекта.

— Сегодня можно купить абсолютно все. Времена, когда футболки стоили баснословных денег, к счастью, ушли в прошлое. Мне было важно не просто выразить себя, но и сделать все дома. Показать миру да и нам самим, что при должном подходе и внимании к деталям, в Беларуси можно создавать хорошие качественные вещи с принтами, которые не сотрутся через 2 стирки.

Сейчас я нахожусь в норвежском Шушене и снова сконцентрирована на биатлоне. Под проект интернет-магазина собрана команда, которая занимается его реализацией. Так что мое новое начинание не отвлекает меня от тренировок. Хороших покупок и скоро увидимся! — написала Домрачева в обращении к своим болельщиками и потенциальным покупателям.

Любопытно, что для съемок каталога магазина Дарья пригласила не профессиональных моделей, а биатлонных болельщиков «со стажем», искренне считая, что абсолютно все люди красивые внутри, красивы и снаружи.

— Я очень надеюсь, что, надев футболку или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше, установит маленький личный рекорд или купит, наконец, абонемент в спортзал. Занятия спортом становятся гораздо приятнее, если на тебе надето что-то, в чем ты чувствуешь себя уверенно, — считает Дарья Домрачева.


Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и обладательница большого Хрустального глобуса-2014/15 Дарья Домрачева включена в предварительный состав сборной Беларуси на ближайший этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет 5−8 января 2017 года. Это будет первый старт знаменитой биатлонистки после рождения дочери Ксении, появившейся на свет 1 октября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева решила, что замужество и ожидание ребенка - не повод откладывать активную жизнь на потом и все лето трудилась...

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