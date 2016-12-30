Новый год уже буквально стоит на пороге. Мандарины и икра куплены, елка украшена, дело осталось за малым - поймать ощущение праздника. В этой подборке - новогодние фильмы, которые наполняют ощущением волшебства.

“Отпуск по обмену”





Год выпуска: 2006

В ролях: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак и др.

Когда близится праздник, а на душе скребут кошки, хочется волшебным образом перенестись в совершенно иное место. Две разочаровавшиеся в жизни женщины случайно знакомятся на сайте обмена жильем в отпуске. Почему бы и нет? И вот уже одна из них спешит в солнечную Калифорнию, а другая бредет на каблуках с чемоданом по засыпанной снегом английской провинции.





Год выпуска: 2003

В ролях: Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Кира Найтли и др.

Все-таки миром правит любовь! И в канун Нового года это чувствуется особенно остро. Такие разные люди, разные ситуации: неожиданные, необъяснимые, курьезные. И не имеет значения, кто ты — премьер-министр, ревнивая жена, писатель, старый рокер или вдовец с влюбленным сыном-подростком. Эта праздничная трагикомедия вновь подтверждает старую истину: сердцу не прикажешь.

“Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке”





Год выпуска: 1992

В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Роб Шнайдер

Приключения Кевина продолжаются! По старой традиции его снова потеряли накануне Рождества. Но нет смысла грустить, тем более если ты оказался в Нью-Йорке, а в сумке у тебя папина кредитная карточка. Впереди столько интересного... А тем временем знакомая всем пара жуликов совершила побег из тюрьмы.

«”Старый” Новый год»





Год выпуска: 2011

В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Эштон Кутчер, Зак Эфрон и др.

Романтическая комедия с целой плеядой звезд Голливуда заворожит вас калейдоскопом историй, происшедших накануне Нового года. Успешная ведущая спешит вернуться в детство, знаменитый певец неожиданно встречает давнюю любовь, а одинокая женщина куда-то спешит в красивом платье. Их судьбы переплетены невидимыми нитями. Магия праздника объединяет тех, кто вчера был еще не знаком.





Год выпуска: 1998

В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Киннер, Паркер Поузи, Джин Степлтон и др.

Милая переписка через интернет не мешает их личной жизни. У Кэтлин есть парень, а Джо встречается с девушкой. Кэтлин всей душой привязана к своему магазинчику детских книг, что стал и для покупателей, и для продавцов пристанью добра. А магнат Джо однажды решает создать еще один огромный книжный супермаркет.

“Чудо на 34-й улице”





Год выпуска: 1994

В ролях: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан МакДермотт, Дж.Т. Уолш

Девочка Сюзан не верит в Санта-Клауса, ведь мама давно поведала ей правду. Но по доброму обычаю Сюзан написала свой «рождественский список» для Санты, в котором попросила новый дом, папу и маленького братишку. Но если она знает, что чудес не бывает, кто же тогда этот загадочный дедушка с белой бородой, которого она встретила в огромном нью-йоркском универмаге?





Год выпуска: 1989

В ролях: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки и др.

Порой новогоднему уюту и идиллии предшествуют довольно бурные события. Но глава семейства Гризвольдов твердо решил избежать треволнений. Они просто поедут за елкой, украсят дом огоньками, приготовят индейку... И праздник удастся на славу! Что ж, была не была, попробуем снова довериться неподражаемому комику Чеви Чейзу.





Год выпуска: 2009

В ролях: Мартин Фриман, Джейсон Уоткинс, Эшли Дженсен, Пэм Феррис и др.

Учитель Пол Маденс когда-то пытался стать актером театра. Но не вышло... И вот этому пессимисту и неудачнику внезапно доверяют постановку праздничного спектакля в школе. Казалось бы, шансы на успех малы, но судьба щедра на сюрпризы. И ко всему прочему он неожиданно встречает девушку, которую не надеялся увидеть. Эта комедия чудесным образом наполняет душу новогодним настроением.