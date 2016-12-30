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Крыжановский: нашим заповедником можно гордиться!

31.12.2016 09:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В предновогодней беседе с ведущим радио Sputnik Вячеславом Шараповым известный юморист с удовольствием вспоминал спокойные советские времена, когда можно было  ключ положить под коврик, и сравнивал их с нынешней Беларусью, когда по любому нашему городу  можно абсолютно спокойно пройтись даже ночью.

При этом Евгений Крыжановский заметил, что дух незабвенного Серафима Ивановича Огурцова (персонажа кинокомедии "Карнавальная ночь" — Sputnik) кое-где все же витает над нашей страной.

"Очень часто на выступлениях в маленьких городах за кулисами в клубах я натыкаюсь на бюст Ленина. И когда спрашиваю, что он тут делает, мне отвечают: "Пусть стоит, он же не мешает".  Наверняка потому, что у него есть инвентарный номер", — пошутил артист в эфире радио Sputnik.

Касаясь планов на следующий год, Крыжановский рассказал о том, что сейчас "Христофор" готовит новую программу к грядущему юбилею театра. По воспоминаниям артиста, идея создать театр пришла 30 лет назад на душевной актерской гулянке.

"С тех пор с нами родилось уже целое поколение. На одном из наших первых спектаклей женщина родила от смеха, и мы с помощью радио, телевидения и интернета хотели найти ребенка, который тогда появился на свет. Нашлись сразу 7 человек", — отметил Евгений Крыжановский в эфире радио Sputnik.

Девушку, родившуюся на концерте театра "Христофор" 30 лет назад, все же удалось найти с помощью билета на концерт, который ее мама сохранила для истории.

В новом году, по словам артиста, продолжит развиваться и "Юморинка" — первый в мире фестиваль детского юмора.  В 2017м фестиваль станет международным, он пройдет 2 апреля в Минске и продолжится гастролями в Юрмале, городах Италии и Грузии.

И еще в новом году Евгению Крыжановскому хотелось бы закончить  свою книгу "Худеем весело", однако пока не получается, главным образом потому, что не удается похудеть. Артист надеется, что обе эти мечты воплотятся в жизнь к лету.

 

Полную версию новогодней беседы с заслуженным артистом Республики Беларусь, известным юмористом Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Слова россиян и украинцев о том, что мы – белорусы - живем в советском заповеднике, можно воспринимать как комплимент, – убежден заслуженный артист Республики...

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