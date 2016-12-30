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Гидромет о погоде 31 декабря: местами мокрый снег и выше нуля

31.12.2016 09:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Неустойчивая и сырая погода сохранится в Беларуси в последний день 2016 года, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 31 декабря: местами мокрый снег и выше нуля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее синоптики предупредили, что морозов стоит ждать только к православному Рождеству, на Новый год будет тепло и сыро. 

"Будет облачно, в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки – мокрый снег, дождь, возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет западного направления умеренный, по северо-востоку Беларуси – порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от –1 до +5°C. 

В Минске, по информации Гидромета, без существенных осадков, а днем термометры покажут 0.. +2°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации Гидромета, без существенных осадков, а днем термометры покажут 0.. +2°C.

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