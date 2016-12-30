|
Гидромет о погоде 31 декабря: местами мокрый снег и выше нуля
31.12.2016 09:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Неустойчивая и сырая погода сохранится в Беларуси в последний день 2016 года, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее синоптики предупредили, что морозов стоит ждать только к православному Рождеству, на Новый год будет тепло и сыро.
"Будет облачно, в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки – мокрый снег, дождь, возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что ветер будет западного направления умеренный, по северо-востоку Беларуси – порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от –1 до +5°C.
В Минске, по информации Гидромета, без существенных осадков, а днем термометры покажут 0.. +2°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске, по информации Гидромета, без существенных осадков, а днем термометры покажут 0.. +2°C.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии