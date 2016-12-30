МИНСК, 31 дек – Sputnik. Неустойчивая и сырая погода сохранится в Беларуси в последний день 2016 года, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Рябов: 2017 год начнется с теплой и сырой погоды

Ранее синоптики предупредили, что морозов стоит ждать только к православному Рождеству, на Новый год будет тепло и сыро.

"Будет облачно, в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки – мокрый снег, дождь, возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет западного направления умеренный, по северо-востоку Беларуси – порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от –1 до +5°C.

В Минске, по информации Гидромета, без существенных осадков, а днем термометры покажут 0.. +2°C.