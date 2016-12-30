Киевский пенсионер Владимир Чайка украсил несколько лестничных клеток в подъезде обычного девятиэтажного дома, работы заняли у него несколько лет. Мастер рассказал изданию «Сегодня», что хобби приносит ему удовольствие и помогает успокоиться.





«Папа просто влюблен в архитектуру и живопись. Это все его рук дело! Сделал он всю красоту не за один день. На это ушли 15 лет кропотливой работы! Я ему немного помогал финансово с материалами и отливкой лепнины. Некоторые части тяжелые, по 20−30 килограммов, помогал устанавливать на стенах и потолках», — рассказывает Андрей Чайка, сын мастера.





Сам 65-летний Владимир Васильевич, говорит, что у него давно зародилась мечта сделать что-то такое, чего нет у других.

«Я работал мастером в столичном метрополитене, потом перешел в депо на Оболони и занимался ремонтом зданий и сооружений. Там познакомился с одним замечательным человеком, он занимался лепкой. Именно он показал мне, как отливать разные фигуры, и когда вышел на пенсию, подарил свои формы для отливки лепнины. А в 1997 году я пережил клиническую смерть… И с того времени хотелось успеть сделать что-то красивое, необычное для людей и себя. Некоторые говорят, что стиль моих работ похож на барокко, но я не согласен — это просто мой стиль (смеется). Я часто переделывал свои работы. Например, потолок на своем этаже я четыре раза переделывал, пока он мне не понравился», — рассказывает Владимир Васильевич.





Пенсионер говорит, что обустройство лестничной площадки — это его хобби.

«Я когда этим занимаюсь, забываю обо всем на свете, о всех проблемах. Мне это приносит удовольствие. Соседям тоже нравится, и я стараюсь радовать их снова и снова. Кстати, в квартире я подобного ремонта не делал, там все обычно. Лишь на даче сделал камин в таком же стиле, теперь греемся с женой у него», — говорит Владимир Чайка.





Особо гордится пенсионер мусоропроводом, который он переделал под античную колонну с атлантами. Тут на потолке изображены ангелы, солнце.

«Давно собирался это место сделать знаковым. Там у меня репродукции из детских сказок. Во времена Черновецкого говорили, что все мусоропроводы заварят, так я сделал его в виде колонны — зачем добру пропадать! Рядом там цветы стоят — жена смотрит за розами. Растут обычная и китайская, цветут! Еще хочу сделать камин-обманку у батареи. Но она очень старая — боюсь прорвет и завалит мне всю работу. Кстати, мусоропровод до сих пор рабочий, хотя некоторые соседи стесняются в него мусор выбрасывать», — говорит, улыбаясь, мастер.





Владимир Чайка, говорит, что пока планов переделать все лестничные клетки в доме у него нет.





«Моей пенсии для этого не хватит (смеется). Сейчас гипс и декоративные краски подорожали в три раза. Хочу закончить все начатое с 6 по 8 этаж, а там будем думать, что делать дальше. Если люди попросят, буду делать! Кстати, позолота на стенах — это обычная декоративная краска. Я когда-то предлагал переделать наш первый этаж, который был обшарпанным, но люди не захотели», — вспоминает мастер.