Сценариев для новогодней ночи и утра после нее традиционно множество. Наше дело — рассказать о тех событиях, которые нельзя пропустить. И да, это предполагает, что из дома-таки придется выбраться. Не 31 декабря, так хотя бы первого-второго января. Что же делать, когда выбрался, и куда идти, подскажет AFISHA.TUT.BY в гиде по новогодней ночи и выходным.

Официальные городские гуляния



Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Что: главное пиротехническое музыкально-световое представление. Где: площадка у Дворца спорта. Когда: 1 января 1.30.

В 23:00 31 декабря на площадке возле Дворца спорта начнутся новогодние гуляния, которые продлятся до 4 утра. Но смотреть 12-минутное представление с салютом минчане могут смотреть не только с площадки у Дворца спорта. Шоу будет одинаково хорошо видно как с Верхнего города, так и с Троицкого предместья, острова Слез, со стороны улицы Сторожевской. Кроме того, вас по традиции ждет концерт и веселье практически до утра.

Заводской район





Что: Новогодние массовые гуляния «Пусть Новый год счастливым будет!» Где: Площадь перед ГУО «Дворец детей и молодежи „Орион“ г. Минска» (ул. Бачило, 1), Площадь перед МКРСК «Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19) Площадь перед универсамом «Рублевский» (ул. Нестерова, 58) Когда: 1 января с 1.00.

Ленинский район



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Районный праздник «Новый год — 2017» Где: Лошицкий усадебно-парковый комплекс Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Что: Праздничная дискотека «Новогодняя ночь - 2017». Где: Площадка возле кинотеатра «Салют» (пр. Рокоссовского, 150а) Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Московский район

Что: Районное новогоднее гуляние «Здравствуй, Новый год!» Где: Парк им. Михаила Павлова 3, микрорайон Брилевичи (ул. Я. Чечета, 25), сквер «Полянка» (ул. К. Либкнехта). Когда: 1 января, с 1.00 до 3−4.00.

Октябрьский район



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: Праздник «Новогодняя сказка» Где: Микрорайон Сокол, площадка у торгового центра. Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Что: Новогодняя дискотека. Где: Площадь у торгового центра по ул. Асаналиева, 40/1. Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Что: Районный праздник «Волшебных ритмов хоровод». Где: Площадь культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Партизанский район







Что: Концертно-развлекательная программа «С Новым годом!». Где: Площадка на лыже-роллерной трассе (ул. Столетова, 1). Когда: 1 января, с 00.30 до 4.00.

Что: Молодежная танцевальная программа «Новогодний хит-парад» Где: Площадка у самолета по ул. Карвата. Когда: 1 января, с 00.30 до 4.00.

Первомайский район

Что: Новогодняя ночь Где: Пр. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев, 120-й дивизии, 15, ул. Карбышева, 48−50. Когда: 1 января, с 1.00 до 3.00.

Советский район





Что: Районная развлекательная программа «Новый год — время чудес!». Где: Площадь перед КТУП «Минский Комаровский рынок» (ул. В. Хоружей, 8) Когда: 1 января, с 00.30 до 4.00.

Фрунзенский район

Что: Праздничные гуляния «Новогодняя ночь - 2017». Где: Площадка у Минского ледового Дворца спорта (ул. Притыцкого, 27), площадка в парке «Тиволи» (пересечение ул. Притыцкого — Глебки — Матусевича); площадка у торгового центра «Максимус» (ул. Лобанка, 94), микрорайон Сухарево; площадка у рынка «Западный» (ул. Бурдейного 6), микрорайон Запад; площадка у магазина «Купаловский» (ул. Лынькова, 57), микрорайон Масюковщина; площадка у торгового центра «Караван» (ул. Налибокская, 1), микрорайон Каменная Горка; площадка у СООО «ЕвроСтепГрупп» (ул. Притыцкого, 156), микрорайон Каменная Горка Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Центральный район





Что: Районное новогоднее массовое ночное гуляние «С Новым годом!» Где: Площадка у Минского государственного дворца детей и молодежи, Старовиленский тракт, 41. Когда: 1 января, с 1.00 до 4.00.

Вечеринки



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Когда: 31 декабря, 18.00. Где: Белорусская государственная филармония. Сколько: 41−52 рубля.

Да-да, знаем, вечеринкой концерт в филармонии не назовешь, но кто сказал, что меломанам не захочется веселья. В программе вечера — любимая классика в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Анисимова. Только представьте это торжественное начало новогоднего вечера: дамы в платьях в пол, мужчины во фраках, никакого оливье и шампанского в пластиковых стаканах. А потом можно и к основной программе переходить.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 31 декабря, с 21.00. Где: аквапарк «Лебяжий». Сколько: 60−190 рублей.

Если вы мечтали встретить Новый год на острове, но в последний момент предпочли сэкономить, есть выход. Аквапарк «Лебяжий» обещает позаботиться о том, чтобы вы ощутили себя как минимум на Капри. В распоряжении гостей водный танцпол, аттракционы, диджеи и кавер-бенды, волна на серфе, сауны и римские термы. Забронировать можно как аквазону и спа, так и место за столиком. Тот самый случай, когда вы можете встречать Новый год в купальнике и не бояться, что соседи что-то не так подумают.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 31 декабря, с 23.00. Где: «Титан». Сколько: 25 рублей.

«Титан» обещает устроить вам танцевальный марафон, который начнется в 23.00, продолжится глубоко за полночь, а закончится ближе к утру. В программе: фирменное бармен-шоу с элементами жонглирования, парочка дерзких диджеев, Дед Мороз, конкурсы, фокусы — словом все, что должно быть, но что вам, скорее всего, не понадобится — вы же будете ломать каблук в танце.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 31 декабря, с 23.00. Где: ресторанный комплекс «Экспедиция». Сколько: в зависимости от выбранного меню.

Подходящий вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу зимнего загородного отдыха, а собственное шале пока в проекте. Ресторан «Экспедиция» обещает соответствовать званию ресторана северной кухни: будут и хаски, которых можно гладить, и ледяная барная стойка, костер и отапливаемые беседки, а попробовать можно строганину из северной рыбы, нежнейшую дичь, напитки из северных ягод.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 31 декабря, с 22.00. Где: Re: Public. Сколько: до полуночи — бесплатно, после — 15 рублей.

Удобный вариант, если вы живете в районе Притыцкого, любите Re: Public или вас хлебом не корми, а подавай ретро. В новогодней программе — хиты 80−90-х и нулевых, а это значит, что можно, наконец, доставать из шкафа запылившиеся лосины и кудрявый парик. С вас — настроение, с Re: Public’а — музыка, танцы, мандарины и всяческие сюрпризы.



Фото со страницы заведения во "ВКонтакте"

Когда: 31 декабря, с 21.00. Где: рестобар «Тише Мыши». Сколько: праздничный ужин по системе «все включено» — от 250 до 400 рублей на компанию в зависимости от количества людей.

Если перспектива простоять весь день у плиты, чтобы приготовить на всю семью/компанию друзей вас не устраивает, обратите внимание на «Тише Мыши». Рестобар предлагает разделить вечер на две части: с 21.00 до часу ночи — закрытая вечеринка для тех, кто забронировал столик и сделал заказ заранее. С часу ночи — свободный вход для всех, кому некуда приткнуться после боя курантов. Помимо мышиного короля в вечеринке участвуют бармены со своими игристыми коктейлями, придворные диджеи, живая музыка и участник британской "Минуты славы" Виталий Воронко. Словом, будет сытно, громко и весело.

Прогулка по Зыбицкой



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: в ночь с 31 декабря на 1 января. Где: «Туманы», «Банки-Бутылки», «Чердак», Malt & Hops. Сколько: в основном бесплатный вход, при необходимости столика бронируйте заранее.

Можно сколько угодно выбирать новогоднюю вечеринку, но если душа затребует продолжения банкета, делать это нужно не раздумывая. А куда ноги сами идут, когда хочется гулять и веселиться? Правильно, на Зыбицкую. Специальная программа в новогоднюю ночь будет в барах «Туманы», «Банки-Бутылки», «Чердак», Malt & Hops.

В «Туманах» — бесплатный вход и авторские коктейли. В «Банках-Бутылках» с двух часов ночи танцы под Verde, Dasha Pushkina и Blagodao. В «Чердаке» тоже танцы, а в Malt & Hops свободный вход, но обязательна предварительная бронь столика.

Куда идти 1−2 января в Минске





Когда: 1−2 января. Где: в кинотеатрах Минска. Сколько: от 3,5 рубля.

Положим, к вечеру первого января вы уже придете в себя. Дальше сценария два: встречать первый день 2017 года, продолжая банкет с остатками былой роскоши. Или устроить культурную программу. С первым вы разберетесь сами, во втором мы поможем.

1 января в «Ракете» покажут один из лучших фильмов Вуди Аллена « Энни Холл » — милую и обаятельную картину про любимых алленовских городских невротиков.

2 января в той же «Ракете» можно посмотреть классическую американскую рождественскую ленту Фрэнка Капры « Эта замечательная жизнь », которая способна вернуть новогоднее настроение даже 2 января накануне рабочей недели.

2 января в «Центральном» ждут поклонников Боттичелли, готовых пройти девять кругов ада — надеемся, фигурально. Как вы возможно догадались, документальный фильм посвящен знаменитому шедевру одного из мастеров Ренессанса Сандро Боттичелли — его мрачным «Кругам ада».

Съездить в аквапарк





Когда: 1−2 января. Где: «Лебяжий», «Фристайл». Сколько: от 18 до 60 рублей.

Поверьте: когда все блюда съедены и все шампанское выпито, нет ничего лучше, чем наутро 1 января отправиться в аквапарк. «Фристайл» в этот день будет работать с 13.00, «Лебяжий» — с 14.00, 2 января по стандартному расписанию с 9.00. Если сомневаетесь, берите аквазону+спа: когда надоест болтаться в бассейне, можно переместиться в русскую, финскую, турецкую бани. Таким образом на весь день ваши мысли будут заняты только тем, в какую следующую сауну отправиться и в каком бассейне водичка теплее.



Фото: Роман Протасевич, TUT.BY

Когда: 1−2 января. Где: все горнолыжные курорты Минска. Сколько: от 5 рублей за час до 50 — за день.

На случай, если захочется встретить начало 2017 года активно, помните про то, что Беларусь — страна горнолыжных курортов. На самом деле нет, но дайте помечтать. В «Силичах», «Раубичах», «Солнечной долине», в «Весте», в «Логойске» и «Якутских горах» в выходные можно будет покататься на лыжах и сноуборде при соответствующей погоде. Узнать, работает ли комплекс, лучше заранее по телефону, во избежание неловкого путешествия впустую.

Ознакомиться с ценами, подсмотреть контактный телефон и узнать, что где есть, можно тут.

Покататься на коньках





Когда: 1−2 января. Где: на любом крытом и закрытом катке. Сколько: в среднем 5 рублей за час и еще 3 - за прокат коньков.

Можно использовать этот вид досуга как продолжение предыдущего. Или вместо — как душе угодно. Чтобы действовать наверняка, рекомендуем пойти все-таки на крытый каток. Такие есть в ТЦ «Замок», в «Минск-Арене», «Чижовка-Арене», в Минском ледовом Дворце спорта и других. Коньки выдаются напрокат, температура позволяет сбросить тяжелый пуховик и чувствовать себя комфортно, а физическая нагрузка заставит избавиться от набранных за ночь с 31-го на 1-е килограммов.

Список катков и актуальные цены смотрите тут.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 1−2 января. Где: площадка у Дворца спорта. Сколько: бесплатно.

Если в новогоднюю ночь вы решили поехать на главный фейерверк города, то можете оттуда и не уходить. Уже к обеду на площадке у Дворца спорта развернется и продолжится 2-го января и дальше аж до 15-го Минский рождественский фестиваль. Здесь можно купить продукты и сувениры из России и Прибалтики, попробовать литовские национальные блюда в «Литовском дворике», прикупить мед, цукаты и прочие сласти, отобедать драниками, блинами и глинтвейном на фуд-корте. Но и это еще не все. Отвлечься от покупок можно в парке аттракционов, фотозоне и на развлекательной площадке.

Остальные новогодние ярмарки можно посмотреть тут .

Уехать из Минска



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 1−2 января Куда: например, в «Сулу». Сколько: 15−19 рублей.

Если ни одно развлечение в столице вас не устраивает, можно продолжить культурную программу за пределами столицы. В «Суле», например, будет авторская новогодняя программа «Каралеўскія Пасулы альбо Калядныя прыгоды ў пана Мароза». Переходя от площадки к площадке, можно будет прикоснуться к различным проявлениям мирной и военной жизни наших предков в далеких 16−17 веках.

Продолжением программы станет кукольный спектакль в Сульской батлейке под названием «Кароль Стэфан і Батлеемскія цуды». Далее гостей ждет бал — живая музыка, старинные игры и танцы, а также веселая новогодняя дискотека со сладкими подарками (для взрослых — дегустация известной сульской старки).

Куда еще уехать из Минска на выходные, читайте в нашем обзоре уже 1 января.



Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Когда: 2 января, с 10.00 до 21.00. Где: торговый центр ALL (Долгиновский тракт, 178) Сколько: бесплатно, ледяная комната — 3 рубля.

Для тех, кто не успел, «Тайную комнату» продлили до конца января. А значит, самое время посмотреть самому и взять с собой детей. На вернисаже в ТЦ ALL вы сможете и по тайной комнате прогуляться, и с Волан-де-Мортом встретиться, заглянуть в каморку под лестницей, где провел свое детство Гарри, разогнаться у платформы 9 ¾, зайти в ледяную комнату. Словом, причин все это проигнорировать нет, даже если с миром Роулинг вы знакомы исключительно по экранизациям. А уж если «Вингардиум Левиоса» и «Экспекто патронум» для вас не случайные слова, занимайте место в хвосте очереди.





Когда: 2 января. Где: в столичных театрах. Сколько: до 25 рублей.

2 января можно отвести ребенка в новый детский театр «Кропка». Зачем? По-первых, он интерактивный, это значит, что ваше чадо ощутит на себе все происходящее, сможет участвовать в процессе, быть наравне с героями, а значит, и удовольствие получит двойное. Во-вторых, можно оставить ребенка на 2 часа и отправиться гулять по ТЦ Galleria Minsk. Не шопинг, так хоть просто размять кости и оторваться от новогоднего застолья.

Куда еще идти с ребенком в эти выходные, мы писали тут .