Страна готовятся к встрече Нового года. Чтобы не оставлять все на последний день, некоторые белорусы уже с начала недели пораньше убегали с работы по магазинам. Те же, кто этого себе позволить не мог, дожидались окончания рабочей недели.

Кстати, в начале последней недели 2016 года, ажиотажа на магазинных парковках не было.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А что же происходит сейчас? Вечером, в последний рабочий день в 2016 году, AUTO.TUT.BY отправился к крупным торговым центрам столицы, чтобы посмотреть, сколько людей приехали в магазин на машинах и есть ли возможность их припарковать.

Гипермаркет ProStore, проспект Дзержинского, 126

Парковка возле этого магазина всегда востребована автомобилистами: ночью здесь стоят машины жильцов близлежащих домов, а утром на их места приезжают иногородние автомобили — их владельцы используют стоянку как перехватывающую.





В пятницу, после 16.00, заехать на стоянку возле ProStore можно было свободно. Но машин на стоянке стало заметно больше. Все места поближе к входу в магазин заняты. Чтобы припарковать свое авто, водителям, в поисках свободного пространства для машины приходилось медленно ехать по междурядью и крутить головой — вдруг кто-то собрался выезжать. А нетерпеливые и спешащие водители сразу же давили на газ и мчались в самый отдаленный от входа угол стоянки. Но и здесь места были в дефиците. Некоторые водители запарковали свои машины даже за пределами стоянки, заехав на высокий бордюр и горки из грязного обледеневшего снега.





















— Ой, тут всегда так, но я не парюсь, — махнул рукой водитель серебряного Ford, стоящий передней частью на присыпанной снегом «зеленой зоне». — Но сейчас еще все нормально. Я заехал спокойно, не стоял на проспекте и не ждал. Думаю, 31-го будет посложнее заехать — у всех же выходные.





Супруги Александр и Ольга приехали к ProStore за живой елочкой и уже грузили ее в багажник своего авто.

— Мы не могли долго вырваться с работы, да еще пока все корпоративы прошли. Поэтому елку только 30-го купили. Даже продукты еще не купили. Но сейчас в магазин не пойдем — в очереди стоять не хочется. Мы решили, что приедем за продуктами ночью, думаем, что и парковка и магазин будут полупустые. Хотя сейчас мы заехали на стоянку нормально и место нашли сразу.





Еще одна пара вышла из магазина и ожидала на стоянке вызванное по телефону такси.

— У меня есть машина, но я выпил, поэтому езжу на такси. Сяду за руль только после праздника. Тем более сейчас нет необходимости этого делать — продуктами на 500 рублей закупились, будем праздновать, — рассказал мужчина. — А на стоянке здесь все нормально. Это на первый взгляд все забито, но ведь машины постоянно выезжают и освобождают места. Так что 4 из 5 этой парковке можно поставить.

«Евроопт», улица Монтажников, 2

Забегая вперед отметим, что этот «Евроопт», судя по количеству машин на парковке и очереди на въезд, оказался самым востребованным магазином для закупок к празднику. Завернуть с МКАД на парковку оказалось просто, а вот чтобы найти место — нам пришлось проехать пару рядов. На всей парковке движением управляли регулировщики в ярко-салатовых жилетах с жезлами в руках.





Машины были везде: на всех стоянках возле магазина, тротуарах, обочинах вдоль дорог. Причем автомобилистов не останавливал и знак, запрещающий оставлять в этом месте машину. Судя по обозначению региона на номере, машины были здесь из всех уголков страны.

Из минивэна, припаркованного на разъезженной колесами и заснеженной обочине, высаживается компания взрослых и детей.

— Мы из Осиповичей, привозили детей в аквапарк и заодно заехали в этот «Евроопт», чтобы закупиться к празднику. Потом сразу домой. Машин тут много, но место мы нашли сразу — повезло.

Хоть машина и стояла с нарушением, ее водителю действительно повезло — под штраф за неправильную парковку он не попал. Чего не скажешь об автомобилисте на Opel: мужчина ехал по парковке и наперерез ему кинулся пешеход, которого немного задел Opel.

— Люди думают, что они вечные, под колеса бросаются. Ну где тут пешеходный переход? Да у него ничего там нет, а он начал ГАИ вызывать, — рассказывает водитель «немца», пока пешехода в оперативной машине опрашивают и составляют протокол инспекторы ГАИ. — Вот с женой и ребенком приехали закупиться, они пошли в магазин, а я тут разбираюсь…





Спустя пару минут на стоянку с мигалками заезжает скорая: оказывать помощь пострадавшему пешеходу. Судя по тому, что время ее пребывание не превысило 10 минут, состояние пешехода не вызвало серьезных опасений.





— В «Евроопте» все дешевле, поэтому сюда и приехал с друзьями закупаться к Новому году, — говорит парень на BMW X5, лихо въехавший на парковочное место, загороженное стоящей посередине ряда машиной. — Приехал пораньше, потому что время позволяет — я безработный. Думаю, попозже будет здесь хуже обстановка. Хотя для предпраздничных дней это нормально. Но настроение это мне не испортит.

— Колхозники эти понаехали. Посмотрите, сколько машин из регионов. Сейчас в каждом городе есть «Евроопт», ну чего сюда переться? Это они и создают заторы. Потому что ездить не умеют, а в столицу, где движение ого-го, лезут, — возмущается Иван, водитель желтого Fiat.















Впрочем, по нашему мнению, критической ситуацию на парковке возле гипермаркета не назовешь. Надо лишь немного подождать, пока появится свободное место для машины. Для выезда со стоянки на МКАД нам понадобилось не больше 5−7 минут.

ТЦ «Гиппо», улица Горецкого, 2





Подъезжая к «Гиппо» со стороны улицы Шаранговича, мы ожидали увидеть длинный хвост из машин с включенным левым поворотом, как это было, когда в помещении ТЦ открывался скандинавский JYSK. Но наши прогнозы не оправдались: на светофоре заворачивали на стоянку не больше 6−10 машин. Хотя пробраться на саму стоянку оказалось делом проблематичным.













Все потому, что въезд и выезд с этой парковки можно сравнить с бутылочным горлышком: узкая двухполосная дорога на въезд и выезд превращалась в однополосную из-за припаркованного транспорта. На самой парковке места были, особенно в дальней ее части. Но не все автомобилисты желали туда ехать, предпочитая тротуары и обочины.





Сергей на Volvo приехал в магазин вместе с дочкой, хотели закупиться быстро, но получилось немного дольше времени, чем предполагалось.

— Заехал на стоянку я нормально, проблем никаких. Но вот в магазине очереди огромные, в кассе стояли долго.

— Место на парковке я нашел довольно быстро, хотя пару кругов навернул, — говорит водитель внедорожника Ford. — Я никогда не заезжаю на бордюры, тротуары, обочины, хотя на моей машине это сделать можно. Людьми надо оставаться всегда и правила соблюдать.

Мужчина, собирающий тележки, рассказал, что те машины, которые припаркованы на тротуре сбоку от магазина, хоть и стоят с нарушением, но особых проблем не создают.





— Мешают те, которые ставят автомобили на местах, где тротуар находится на одном уроне с проезжей частью. Мы там тележки свозим, через бордюр же нам никак не перескочить. Конечно, страшно чужую машину побить, когда близко проезжаешь. А люди паркуются там и все, не понимают, сколько не говори…

ТЦ «Корона», улица Кальварийская, 24

Заехать и выехать с парковки не составляет труда, а вот свободных мест также приходится ждать. Как и возле других магазинов, здесь есть водители, которые залезают на тротуары и обочины. Некоторые машины запаркованы возле домов в частном секторе, со стороны улицы Тимирязева.











— Да, я стою на тротуаре и что? Я мешаю кому-то? Здесь вообще люди не ходят, они по другой дороге идут, — агрессивно оскалился в открытое окно мужчина на внедорожнике BMW.

Возле главного входа в ожидании клиентов стоит с десяток такси.

— Машин много, но, в принципе, так здесь в любой выходной день. Людей тоже много. Но вот на такси особо не ездят. Сегодня заказов немного, несмотря на то, что дни предпраздничные, — поделился один из таксистов.

— Да, с парковкой были проблемы — покрутились немного, но место нашли. Но это не испортило нам настроение — пустяк какой-то, не стоит внимания. Мы рады что рабочая неделя закончилась, мы все закупили, никуда больше ехать не надо, а впереди праздник, — улыбается хозяин Audi, перекладывая покупки из тележки в багажник.

«Еuroopt super», проспект Победителей, 9

Этот магазин открылся в самом центре столицы совсем недавно. Отправляясь туда мы предполагали, что яблоку там упасть будет негде. И мы опять ошибались. На четырех уровнях парковки мест было достаточно. Хотя, первый этаж оказался у посетителей наиболее востребованным. Но и на нем были зеленые огоньки означающие, что здесь можно оставить машину.











Чем выше был уровень парковки — тем больше оказывалось там свободных мест. А на самом последнем уровне и вовсе стояла только одна машина.





— Мы впервые сюда приехали, слышали что здесь «Евроопт» новый есть. О том, что может не быть мест на парковке даже не задумывались. И правильно делали — машину поставить можно, — рассказала супружеская пара. — Есть у нас цивилизованные места, не обязательно толкаться где-то.