"Хочу пожелать всем любви, счастья и, конечно же, здоровья. И пускай новогодние праздники не уменьшат здоровье, а только его приумножат", — отметил Сайков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Счастья и здоровья: поздравление с Новым годом от доктора Сайкова Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков поздравил читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом.