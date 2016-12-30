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Счастья и здоровья: поздравление с Новым годом от доктора Сайкова
31.12.2016 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу пожелать всем любви, счастья и, конечно же, здоровья. И пускай новогодние праздники не уменьшат здоровье, а только его приумножат", — отметил Сайков.
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Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков поздравил читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом.
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