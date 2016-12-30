В октябре-ноябре поизошло заметное ухудшение внешней торговли товарами: экспорт упал, импорт вырос, что, впрочем, обычное сезонное дело в Беларуси. За эти 2 месяца отрицательное сальдо превысило $1 млрд, а с начала года импортировано товаров больше, чем экспортировано, на $3,45 млрд, и это хуже, чем было в прошлом году, почти на $0,4 млрд.

Но появился один положительный момент: в ноябре впервые за 25 месяцев экспорт текущего года превзошел экспорт за аналогичный месяц предыдущего года. То есть можно сказать, что падение экспорта прекратилось.

Относительно ВВП сальдо внешней торговли товарами в январе-ноябре 2016-го немного хуже, чем в 2015-м (-7,9% сейчас против -6,1% год назад). Хотя в былые времена доходило и до -20% (в календарном 2010-м - -17,5%). Эффективность внешней торговли (отношение сальдо к товарообороту) также падает: сейчас (за 11 месяцев 2016-го) – -7,5%, а год назад в таком же периоде было -5,9%. Но в предкризисном 2010-м - -16%.

Внешнеторговый товарооборот

По предварительным данным Белстата, внешнеторговый товарооборот в январе-ноябре 2016-го составил в денежном выражении $46,025 млрд. Это на 11,8% меньше, чем было в таком же периоде 2015-го. В самом ноябре оборот сложился размером $4,516 млрд, что на 6,5 % меньше, чем было в ноябре 2015-го, и на 1,7 % - чем в предыдущем месяце.

Внешний товарооборот в долларах сейчас соответствует, примерно, периоду 2009-10 гг. Наименьшим за последние годы остается резко упавший товарооборот кризисной 1-й части 2009-го (январь - $3,055 млрд), до уровня которого, как видим, ситуация так и не опустилась, несмотря на такое же, как тогда, падение цен на нефть и нефтепродукты - благодаря большему сейчас физическому объему внешней торговли товарами.

Максимальный внешний товарооборот был в 2012-ом (рекордное значение - $8,799 млрд в мае) - по причине резко выросшей торговли нефтепродуктами по особым схемам, действовавшим до середины того года.

Помесячная статистика

Экспорт товаров в ноябре 2016-го составил $2,010 млрд, импорт - $2,507 млрд. С октября и экспорт и импорт сократились: соответственно, на $13 млн (-0,6%) и $64 млн (-2,5%) – импорт упал больше, чем экспорт.

Если же сравнивать с прошлым годом, то после 25 месяцев подряд падения экспорта в денежном выражении к соответствующему месяцы годом ранее, то впервые он вырос, хотя и малозначительно (на $2 млн, +0,1%). А вот ноябрьский импорт оказался больше, чем был в прошлом году, значительно (на $314 млн, +11,1%).

Сальдо внешней торговли в ноябре сложилось отрицательным в размере $497 млн, что меньше, чем было в октябре, на $51 млн, когда оно резко ухудшилось до $-548 млн, и намного меньше, чем было в ноябре 2015-го (улучшение составило $315 млн).

Суммарно за 2 последних месяца минусовое сальдо превысило $1 млрд. И это, все же. лучше, чем было в 2015-ом, когда сальдо за октябрь-ноябрь было больше $-1,2 млрд.

Здесь следует отметить, что ухудшение результатов внешней торговли товарами в IV квартал – сезонное, то есть обычная, традиционная динамика. Так что в декабре тоже ожидается большой «минус».

Рекордный ноябрьский объем экспорта в денежном выражении был в 2011-ом, когда после сильнейшей с 90-х годов девальвации Br-рубля были наилучшие условия для экспортеров как по долларовой цене экспортных товаров, так и по внешней конъюнктуре.

Импорт товаров в ноябре 2016-го – минимальный, в долларах за 9 лет в таких же месяцах,на уровне 2009-го. Наибольший - в период 2010-12 гг.

Ноябрьское 2016-го сальдо внешней торговли товарами – не только намного лучше, чем в прошлом году, но и лучше, чем в прошлые годы, кроме девальвационного 2011-го. Огромное минусовое сальдо ноября 2010-го, и еще большее в декабре того же года стало результатом проводимой в 2010-ом году политики монетарного (с помощью “печатного станка”) доведения средней заработной платы к концу года до $500, а в последствии – основанием для валютно-финансового кризиса 2011-го.

С учетом того, что сейчас не нужно переводить пошлину в российский бюджет, как это было в период 2011-14 гг., теперешний ноябрьский результат 2016-го выглядит среди соответствующих результатов последнего 10-летия намного лучше. Меньший по размеру «минус» был только в ноябре того же 2011-го, и то не намного.

Самые же сильные месячные дисбалансы внешней торговли товарами зафиксированы в преддверии кризисов и девальваций (они-то и стали причиной этих кризисов и девальваций): перед валютно-финансовым кризисом с супердевальвацией в 2011-ом (товарное сальдо в ноябре 2010-го составило $-1,427 млрд, в декабре 2010-го - $-1,317 млрд) и перед девальвациями Br-рубля ($-1,158 млрд - в декабре 2008-го и $1,304 млрд - в декабре 2014-го с $134 млн уплаченных в российский бюджет пошлин на экспорт нефтепродуктов), все - в конце года.

Статистика за период с начала года

Экспорт товаров в январе-ноябре составил $21,29 млрд, что меньше экспорта, который был в этом же периоде прошлого года, на 13,3%. Экспорт 2016-го в денежном выражении – самый низкий за 7 лет. Максимальный был в 2012-ом, когда в течение всей 1-й половины года действовали особые схемы экспорта нефтепродуктов, а фактически – их реэкспорта без уплаты пошлины в российский бюджет - под видом растворителей и смазочных материалов.

Импорт за 11 месяцев 2016-го снизился в сравнении с таким же периодом 2015-го на 10,5% и составил $24,74 млрд. Это самый низкий, в долларах, объем импорта с 2007-го (за 10 лет), ниже, чем в 2009-ом. Максимум также был в 2012-ом – из-за большого объема импорта нефтепродуктов по внутрироссийской цене, которые затем беспошлинно реэкспортировались по мировой.

После того, как нефть в Беларусь с 2011-го стала поступать из России по ценам вдвое ниже мировых, сальдо внешней торговли заметно улучшилось (огромный “минус” первых месяцев 2011-го который, вместе с “минусами” конца 2010-го, и привел к сильнейшему валютно-финансовому кризису того года, был, как выше сказано, следствием денежно-кредитной политики 2010-го, когда в преддверии президентских выборов было резко усилено кредитование экономики и “не заслуженно” увеличены доходы населения).

В период 2011-14 гг. надо было еще уплачивать экспортную пошлину России, что несколько портило общую картину, но с 2015-го вся пошлина остается в Беларуси, и это заметно улучшило положение: минусовое сальдо с 2015-го сократилось. Однако с падением цен на нефть этот выигрыш в ценовой разнице между российской нефти для Беларуси и мировой стал номинально значительно меньше, что и привело к тому, что в 2016-ом сальдо внешней торговли товарами стало хуже, чем было в 2015-ом.

Динамика сальдо внешней торговли товарами с начала года, повторяет в 2016-ом движения предыдущих 2-х лет. Только в «особенных» 2011-ом и 2012-ом годах динамика была иной: в 2011-ом на динамику повлиял валютный кризис и девальвация Br-рубля (положительно), а в 2012-ом - вышеуказанная схема экспорта нефтепродуктов (тоже положительно, и с окончанием ее действия сальдо кардинально изменило динамику).

С учетом уплаченной в Россию пошлины (действовавшей в 2011-14 гг, и учитывавшейся статистикой не во внешнеторговом, а в других статьях платежного баланса), динамика сальдо 2014-го, близкая к 2016-му в «беспошлинном» варианте, здесь уже не идет ни в какое сравнение с текущей – намного хуже, чем 2016-го , и теперешний 2016-й год напоминает лишь предыдущий 2015-й (уже беспошлинный), но несколько хуже его.

Годовая статистика (по 12-месячной сумме)

В годовом формате (за последние 12 месяцев) снижение внешнеторгового товарооборота длится уже 25 месяца подряд. Однако экспорт уже перестал падать в денежном выражении, а импорт пока продолжает, но уже меньшими темпами.

Экспорт товаров за отчетный годовой (12-месячный, с декабря 2015-го по ноябрь 2016-го) период составил $23,39 млрд, импорт - $27,39 млрд.

По импорту обновлен минимум 10-летия, который зафиксирован в 2009-ом. Минимальным годовым объемом экспорта остаются $20,53 млрд (все в том же 2009-ом) и, судя по текущей динамике, обновления минимума 12-месячной суммы экспорта не произойдет.

Максимумы годового объема внешней торговли товарами в денежном выражении были в 2012-ом, когда за рубеж дополнительно реэкспортировалось большое количество российских нефтепродуктов. Рекорд годового (12-тимесячного) экспорта - $47,936 млрд, импорта – 46,975 млрд (с прибавлением пошлины - $50,833 млрд).

В 2017-ом, с ростом долларовых цен на товары, внешнеторговый товарооборот Беларуси будет расти в денежном выражении.

Объемы 12-месячного экспорта сейчас чуть меньше, а импорта - немного больше половины годового ВВП (соответственно, 49,0% и 57,3%).

Годовое сальдо внешней торговли товарами остается стабильно отрицательным, уже более года находясь в районе цифры $-4 млрд (но за последние 3 года сальдо заметно улучшилось (в календарном 2013-ом было $-5,820 млрд)), и в отчетном 12-месячном периоде сальдо составило $-3,998 млрд.

Лучшее годовое товарное сальдо было в 2012-ом ($+1,348 млрд, однако с учетом уплаты экспортной пошлины – минусовое, $-2,677 млрд), худшее - в начале 2011-го ($-11,213 млрд, с пошлиной - $-11,622 млрд).

Относительно годового ВВП годовое минусовое сальдо внешней торговли товарами – 8,4%. Показатель постепенно ухудшается (растет величина его «минуса») при стабильном годовом товарном сальдо вследствие падения размера экономики - долларового эквивалента ВВП.

Взаимное соотношение сальдо к товарообороту (эффективность внешней торговли) оставалось стабильным 2 года в рамках минус 5-7%. Но в последнее время из-за сокращения товарооборота в денежном выражении при сохраняющемся размере минусового сальдо соотношение пошло изменяться – увеличиваться минусовой процент, то есть эффективность внешней торговли товарами снижается. В отчетном 12-месячном периоде отрицательное сальдо составило 7,9% от внешнеторгового товарооборота.