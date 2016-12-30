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СМИ сообщили о дисквалификации российского победителя Олимпиады в Сочи

31.12.2016 11:54 — Разное | Tut.by  
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Фото: ru.delfi.lt

Агентство «Р-Спорт» назвало имена четырех скелетонистов, которых IBSF временно отстранила от участия в международных турниров. В этот список вошел россиянин Александр Третьяков, ставший олимпийским чемпионом в Сочи, а также Елена Никитина, которая стала бронзовым призером Игр. Кроме того, IBSF отстранила Марию Орлову и Ольгу Потылицыну.

«Р-Спорт» утверждает, что в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде обвиняется Сергей Чудинов. Возможно, он не был включен в число отстраненных спортсменов, так как он уже завершил карьеру.

IBSF сообщила об отстранении российских скелетонистов 30 декабря. Имена спортсменов не были названы, так как расследование еще не закончено и до его окончания скелетонисты считаются невиновными.

На данный момент в манипуляции с допинг-пробами обвиняются три российских спортсмена, ставшие олимпийскими чемпионами в Сочи. Лыжник Александр Легков, выигравший в 2014 году гонку на 50 км, уже подтвердил свое отстранение.

Накануне La Gazzetta Dello Sport сообщила, что в докладе Макларена упоминается и имя Аделины Сотниковой, которая в Сочи выиграла соревнования по фигурному катанию у женщин.

Макларен обнародовал вторую часть доклада 9 декабря. После этого Международный олимпийский комитет объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи.

На данный момент известны имена шести лыжников, которые были отстранены от участия в соревнованиях на основании этого доклада. Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова подтвердили свое отстранение. Из них медали в Сочи завоевали Легков и Вылегжанин — Легков стал олимпийским чемпионом, Вылегжанин завоевал три серебра.

Кроме того, Международный союз биатлонистов объявил об отстранении двух российских биатлонистов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи. Имена спортсменов не были названы, но La Gazzetta Dello Sport сообщила, что речь идет об Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Вилухина в Сочи выиграла серебро в спринте, и обе биатлонистки вошли в состав эстафетной команды, которая завоевала в 2014 году серебро.

30 декабря Международная федерация бобслея и скелетона сообщила об отстранении четырех российских скелетонистов.

 
 
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно дисквалифицировала от участия в соревнованиях олимпийского чемпиона по скелетону Александра...

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