МИНСК, 31 дек — Sputnik. Пробок в Минске днем в субботу нет, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение в центре белорусской столицы было затруднено на протяжении всей недели из-за сокращенных рабочих дней и массового шопинга. С утра 31 декабря на улицах Минска стало заметно спокойнее.

Так, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение в столице затруднено лишь на участках улиц Толстого, Свердлова и некоторых других – скорость составляет 25-30 километров в час. Большинство же улиц города, в том числе основные, свободны.

По опыту прошлых лет, пробок в столице в канун Нового года практически не бывает. Во многом это связано и с тем, что минчане предпочитают совершать последние покупки недалеко от дома или пользуются общественным транспортом или такси.

Как будет ходить общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь – смотрите в специальной инфографике Sputnik >>