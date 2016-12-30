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Затишье перед Новым годом: в Минске нет ни одной пробки
31.12.2016 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Пробок в Минске днем в субботу нет, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
© Sputnik/
Движение в центре белорусской столицы было затруднено на протяжении всей недели из-за сокращенных рабочих дней и массового шопинга. С утра 31 декабря на улицах Минска стало заметно спокойнее.
Так, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение в столице затруднено лишь на участках улиц Толстого, Свердлова и некоторых других – скорость составляет 25-30 километров в час. Большинство же улиц города, в том числе основные, свободны.
По опыту прошлых лет, пробок в столице в канун Нового года практически не бывает. Во многом это связано и с тем, что минчане предпочитают совершать последние покупки недалеко от дома или пользуются общественным транспортом или такси.
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На очень редких улицах скорость движения не превышает 30 километров в час, большая же часть дорог свободна.
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