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С Нового 2017 года в Беларуси вводятся международные стандарты финотчетности

31.12.2016 12:24 — Разное | Ежедневник  
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С Нового 2017 года в Беларуси вводятся международные стандарты финотчетности

Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января 2017 года. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 30 декабря 2016 года №1119/35.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно документу, с 1 января 2017 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда".

Кроме того, вводятся следующие документы стандартов финотчетности: "Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)", "Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)", "Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)", "Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)" и другие.

 
 
 
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Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января 2017 года. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и...

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