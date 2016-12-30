Уходящий год был для автомобилистов достаточно спокойным, но случались в этом году и громкие премьеры, и провалы. AUTO.TUT.BY вспомнил важные события уходящего года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новую МКАД-2, или М14, открыли в декабре. Стоимость строительства новой четырехполосной автодороги обошлась стране в 507,1 миллиона деноминированных рублей. На открытии президент поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. Президент отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность.

Uber, Яндекс. Такси, Бавария и другие



Фото: brestcity.com

Уходящий год обострил конкуренцию на рынке такси. 5 февраля в Минске заработал сервис бюджетного такси Uber X (). 20 днями позже « Яндекс.Такси » официально запустил сервис в Минске. Позже свои услуги предложили такси «Бавария» и еще несколько таксомоторных служб… Конкуренция нешуточная. И это тот редкий случай, когда конечный пользователь оказался в выигрыше от ценового демпинга.



Фото: TUT.BY

Фирма «АвтоКомпаниСевен» с 2012 по 2014 год брала на комиссию подержанные автомобили с целью их реализации. Обвиняемые затягивали сроки продажи, не возвращали деньги под различными предлогами, а судьба автомобилей, взятых на реализацию, оказывалась неизвестна. По делу проходит 500 пострадавших.

В ноябре суд Заводского района завершил слушание по делу и огласил приговор. Обвиняемые получили от 8 до 9,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и нахождением в колонии строгого режима. Помимо этого, подсудимые должны погасить ущерб более чем 500 потерпевшим — около 4,5 млн долларов в эквиваленте. Но этим людям еще предстоит доказать права на свои авто и тот факт, что новые владельцы получили машины незаконно.

Регистрация новых автомобилей сократилась на 30%





В начале года Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) рапортует о результатах продаж. В 2015 году дилеры реализовали 26 190 автомобилей (это на 6,2% больше чем годом ранее). Но радоваться как оказалось преждевременно. Незначительный рост произошел исключительно за счет сокращения числа автомобильных коробейников, которые возили автомобили из России минуя официальных дилеров. На самом деле регистрация новых автомобилей сократилась практически на 30%.

2016 год стал настоящей проверкой для авторитейла, которую выдержали далеко не все. Существенно сократились модельные ряды. Ценообразование как на рынке новых, так и подержанных автомобилей, диктуется из Российской Федерации. AUTO.TUT.BY внимательно следил за происходящим.

На рынке появилась новая марка Ravon

Наиболее яркие автопремьеры





21 января в Беларуси начались продажи Lada Vesta. Первая из вереницы новинок обещанных тогдашним главой АвтоВАЗа Бу Андерсоном. Вывод модели на рынок сопроводили с широкомасштабной рекламной кампанией. О появлении Весты на рынке не говорили разве что из утюга.

В разгар летнего сезона в Минск прикатил первый кроссовер Jaguar. F-Pace — был долгожданной премьерой. Годовая квота была распределена еще задолго до белорусской премьеры.

А в конце июля начались продажи Renault Kaptur, который был создан специально для рынка СНГ. Кроссовер дебютировал с очень приятными ценами, неудивительно что уже по итогам 3-го квартала Kaptur ворвался в ТОП-20 наиболее популярных моделей на рынке.

На рынок пришла новая для белорусов марка Ravon . На самом деле, за новым именем скрывается новая линейка автомобилей, известных некогда как Daewoo. В конце октября открылся салон марки Jeep. Теперь более основательно и вроде как надолго. А под занавес 2016 года о возвращении на рынок объявила марка Cadillac. Совсем неплохо для кризисного года! Хотя появление новых игроков на рынке связано скорее с изменениями отношения автогигантов к российскому рынку.

В начале августа без лишней помпы «Элитавто» открыло в Минске автосалон марки Maserati. AUTO.TUT.BY одним из первых оседлал «горячий» Maserati Quattroporte.

Элетромобили и первый белорусский электромобиль



Фото: Renault

Никогда ранее теме электромобилей не уделялось столько внимания. Очевидно, что строящаяся АЭС станет тем импульсом, который сдвинет с мертвой точки развитие инфраструктуры подзарядки электромобилей. Более того, в недрах строящегося завода Geely полным ходом идет подготовка первого белорусского электромобиля.

Рекорд, еще рекорд

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, исполнив его на движущихся БелАЗах. Видео трюка за считанные часы набрало сотни тысяч просмотров в YouTube, а сам трюк попал на первые полосы ведущих белорусских и российских СМИ.

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