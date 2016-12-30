Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала четвертую подряд победу и вышла в четвертьфинал престижного международного турнира Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимого в Калгари (Канада), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

В четвертом поединке белорусские юноши взяли верх над «Аризоной Бобкэтс U18» из юниорской лиги NAPHL 18U — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Сапего (Филяев, Саврицкий, 4.49 — в большининстве), 2:0 — Филяев (Денисов, Ажгирей, 7.35), 2:1 — Симато (Дигульо, Эдвардс, 20.43 — в большинстве), 2:2 — Блум (25.49), 2:3 — Рамси (Симато, Блум, 35.11), 3:3 — Сапего (Михальчук, Филяев, 48.32), 4:3 — Соловьев (Сапего, Ажгирей, 49.22 — в большинстве).

Броски: 45−15.

Штраф: 16−20.

Беларусь U17: Толопило; Саврицкий — Соловьев, Павленко — Пышкайло — Михальчук; Денисов — Колячонок, Ажгирей — Филяев — Пархоменко; Ковалев — Щечин, Крылович — Сапего — Межейников; Некрасов — Гончаров — Ахрамович.

Таким образом, победная серия подопечных Владимира Магдеева на турнире продлилась уже до 4 матчей.

В предыдущих встречах белорусы победили «Ванкувер Чифс» из Главной юниорской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — 5:3, «Калгари Баффалос», одного из лидеров юниорской лиги AMHL — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), а также «Реджину Пэт Канадиенс», лидера Главной юниорской лиги провинции Саскачеван — 5:0 (0:0, 0:0, 5:0).

Итоговое турнирное положение в группе 1:

1. Беларусь U17 (4 игры/ 8 очков),

2. Calgary Buffaloes (4/4),

3. Regina Pat Canadiens (4/4),

4. Vancouver NE Chiefs (4/4) ,

5. Arizona Bobcats (4/0).

Таким образом, сборная Беларуси второй год подряд пробилась в четвертьфинал Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, матчи которого 31 декабря примут площадки Калгари. Белорусы выйдут на лед Max Bell Centre в 19.00 по минскому времени.

В турнире 25 команд разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводят матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попадают в четвертьфинал соревнований.