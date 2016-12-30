По просьбе корреспондента Sputnik министр спорта и туризма Александр Шамко подвел спортивные итоги 2016 года, и в первую очередь, отметил появление в белорусском спорте новых перспективных имен, передает радио Sputnik Беларусь.

"Радует то, что мы входим в следующий год не со старым багажом, а с целой плеядой молодых спортсменов, карьера которых только начинается", — отметил Александр Шамко в беседе с корреспондентом Sputnik.

Министр спорта и туризма уточнил, что речь идет о молодых спортсменах, которые выступали на Олимпийских играх, но не завоевали медалей, и о спортсменах, которым участие в топ-соревнованиях еще предстоит.

"Это наши юниоры, которые сейчас подрастают в детских спортивных школах и училищах олимпийского резерва. Наше молодое поколение внушает определенный оптимизм на будущее", — резюмировал министр.

Полную версию беседы с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко о спортивных итогах 2016 года слушайте на радио Sputnik Беларусь.