﻿ Министр спорта и туризма: главный итог года – это новые имена. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Министр спорта и туризма: главный итог года – это новые имена

31.12.2016 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По просьбе корреспондента Sputnik министр спорта и туризма Александр Шамко подвел спортивные итоги 2016 года, и в первую очередь, отметил появление в белорусском спорте новых перспективных имен, передает радио Sputnik Беларусь.

"Радует то, что мы входим в следующий год не со старым багажом, а с целой плеядой молодых спортсменов, карьера которых только начинается", — отметил Александр Шамко в беседе с корреспондентом Sputnik.

Министр спорта и туризма уточнил, что речь идет о молодых спортсменах, которые выступали на Олимпийских играх, но не завоевали медалей, и о спортсменах, которым  участие в топ-соревнованиях еще предстоит.

"Это наши юниоры, которые сейчас подрастают в детских спортивных школах и училищах олимпийского резерва. Наше молодое поколение внушает определенный оптимизм на будущее", — резюмировал министр.

Полную версию беседы с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко о спортивных итогах 2016 года слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии Министерства спорта, уходящий год не обошелся без допинговых скандалов, но при этом многому научил нашу страну, в том числе и в международной спортивной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Юношеская сборная Беларуси по хоккею вышла в четвертьфинал престижного турнира в Канаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика