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Новогоднее поздравление Максима Рыженкова
31.12.2016 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хорошего настроения и бодрости духа", — отметил Рыженков в своем поздравлении.
Замглавы администрации президента также отметил вклад Sputnik Беларусь в освещение спортивных мероприятий и сферы туризма.
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Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков поздравил читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом.
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