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Резкое похолодание придет в Беларусь с четверга 5 января
31.12.2016 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Резкое похолодание прогнозируют синоптики во второй половине следующей недели, свидетельствуют данные метеорологических служб.
В канун Нового года в Беларуси установилась сравнительно теплая погода: столбики термометров поднимаются до +1..3°С, при этом синоптики не обещают мороза и ночью. Похожая погода сохранится и в первые дни 2017 года – 1 января местами температура днем может подняться до +5°С.
Уже с четверга 5 января в республику придет холодный фронт: по данным прогнозов на неделю, в четверг столбики термометров опустятся до –14°С днем, в пятницу 6 января – до –12°С.
В следующие выходные будет не так холодно – до –5°С днем. Однако во вторую неделю января ожидается еще более холодная погода: по ночам возможны морозы до –25°С, а днем будет около –19°С.
При этом такое похолодание в первой половине января обещают пока не все долгосрочные прогнозы, не анонсировал их пока и Белгидромет.
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Уже 5 января столбики термометров, согласно долгосрочным прогнозам, опустятся до –14°С днем.
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