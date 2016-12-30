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Дарите добро: новогоднее поздравление Вадима Девятовского
31.12.2016 17:08 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочется пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь, доверие, уют и добро", — сказал председатель БФЛА в своем поздравлении.
"Дарите добро, дарите любовь, всегда они к вам вернутся", — добавил Девятовский.
Он также пожелал всем дружить со спортом и быть здоровыми.
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Председатель белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский поздравил читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым Годом и рождеством.
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