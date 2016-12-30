"Хочется пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь, доверие, уют и добро", — сказал председатель БФЛА в своем поздравлении.

"Дарите добро, дарите любовь, всегда они к вам вернутся", — добавил Девятовский.

Он также пожелал всем дружить со спортом и быть здоровыми.