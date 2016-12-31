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Исполнения желаний: новогоднее поздравление певицы Napoli
01.01.2017 08:30 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты, желания, поставленные цели в новом году исполнились", — сказала артистка.
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Финалистка национального отбора на "Евровидение-2017" певица Napoli (Ольга Шиманская) поздравила читателей Sputnik Беларусь с наступившим Новым годом.
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