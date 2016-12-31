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ГАИ напоминает: с 1 января в машинах должны быть новые аптечки
01.01.2017 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Приобретенные до конца 2015 года автомобильные аптечки необходимо заменить на соответствующие новым нормам к комплектации аптечки уже со следующего года, напомнили Sputnik в столичном управлении ГАИ.
Минздрав оптимизировал вложения в автомобильные аптечки еще в конце 2014 года, из списка обязательных вложений убрали таблетки, в том числе валидол и нитроглицерин, а перевязочного материала стало больше.
"Старыми аптечками" разрешали пользоваться до конца 2016 года, а уже с 1 января автомобильные аптечки должны соответствовать актуальным нормам.
"За несоответствие автомобильной аптечки требованиям предусмотрен штраф. Первое время, я думаю, будем идти навстречу — за однократные нарушения вынесем предупреждения. За повторные — уже по всей строгости", — предупредил начальник отдела агитации и пропаганды столичной ГАИ Сергей Зараник.
Таким образом, в любой автомобильной аптечке должны быть:
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Инспекторы Госавтоинспекции первое время будут идти навстречу автомобилистам: за отсутствие соответствующей нормам аптечки сначала будет предупреждение.
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