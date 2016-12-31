МИНСК, 1 янв — Sputnik. Приобретенные до конца 2015 года автомобильные аптечки необходимо заменить на соответствующие новым нормам к комплектации аптечки уже со следующего года, напомнили Sputnik в столичном управлении ГАИ.

Минздрав оптимизировал вложения в автомобильные аптечки еще в конце 2014 года, из списка обязательных вложений убрали таблетки, в том числе валидол и нитроглицерин, а перевязочного материала стало больше.

"Старыми аптечками" разрешали пользоваться до конца 2016 года, а уже с 1 января автомобильные аптечки должны соответствовать актуальным нормам.

"За несоответствие автомобильной аптечки требованиям предусмотрен штраф. Первое время, я думаю, будем идти навстречу — за однократные нарушения вынесем предупреждения. За повторные — уже по всей строгости", — предупредил начальник отдела агитации и пропаганды столичной ГАИ Сергей Зараник.

Таким образом, в любой автомобильной аптечке должны быть:

Раствор аммония 10% — 1 мл № 10 (фл. 10 мл, 40 мл).

Йода спиртовой раствор 5 % — 10мл (40мл) или 1 мл No10, одна упаковка.

Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см, одна упаковка.

Бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см.

Бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см, также две упаковки.

Применение аналогично предыдущему пункту.

Бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6.

Вата гигроскопическая стерильная 50 г.

Жгут кровоостанавливающий Эсмарха.

Лейкопластырь бактерицидный: 2,5 х 7,2 см — 3 упаковки и 4х10 см или 6х10 см — 1 упаковка.

Лейкопластырь катушечный 1×500 см или 2×500 см, одна упаковка.

Ножницы тупоконечные 14 см (1 упаковка).

Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные) No8 (L), одна пара.

Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет, одна упаковка.

Салфетки стерильные 16х14 (45х29) см, 4 упаковки.

Инструкция по применению вложений, которую можно купить в любой аптеке.