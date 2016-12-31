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ГАИ напоминает: с 1 января в машинах должны быть новые аптечки

01.01.2017 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Приобретенные до конца 2015 года автомобильные аптечки необходимо заменить на соответствующие новым нормам к комплектации аптечки уже со следующего года, напомнили Sputnik в столичном управлении ГАИ.

Минздрав оптимизировал вложения в автомобильные аптечки еще в конце 2014 года, из списка обязательных вложений убрали таблетки, в том числе валидол и нитроглицерин, а перевязочного материала стало больше.

"Старыми аптечками" разрешали пользоваться до конца 2016 года, а уже с 1 января автомобильные аптечки должны соответствовать актуальным нормам.

"За несоответствие автомобильной аптечки требованиям предусмотрен штраф. Первое время, я думаю, будем идти навстречу — за однократные нарушения вынесем предупреждения. За повторные — уже по всей строгости", — предупредил начальник отдела агитации и пропаганды столичной ГАИ Сергей Зараник.

Таким образом, в любой автомобильной аптечке должны быть:

 

  • Раствор аммония 10% — 1 мл № 10 (фл. 10 мл, 40 мл).
  • Йода спиртовой раствор 5 % — 10мл (40мл) или 1 мл No10, одна упаковка.
  • Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см, одна упаковка.
  • Бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см.
  • Бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см, также две упаковки.
  • Применение аналогично предыдущему пункту.
  • Бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6.
  • Вата гигроскопическая стерильная 50 г.
  • Жгут кровоостанавливающий Эсмарха.
  • Лейкопластырь бактерицидный: 2,5 х 7,2 см — 3 упаковки и 4х10 см или 6х10 см — 1 упаковка.
  • Лейкопластырь катушечный 1×500 см или 2×500 см, одна упаковка.
  • Ножницы тупоконечные 14 см (1 упаковка).
  • Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные) No8 (L), одна пара.
  • Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет, одна упаковка.
  • Салфетки стерильные 16х14 (45х29) см, 4 упаковки.
  • Инструкция по применению вложений, которую можно купить в любой аптеке.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы Госавтоинспекции первое время будут идти навстречу автомобилистам: за отсутствие соответствующей нормам аптечки сначала будет предупреждение.

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