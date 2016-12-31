По традиции, Sputnik предлагает вам заранее узнать о самых любопытных премьерах в белорусских кинотеатрах следующего месяца. В январе мы увидим: Аффлека, Фассбендера, мюзикл с Гослингом, французскую мелодраму и экранизацию японской классики от Скорсезе.

Кредо убийцы / Assassin's Creed

Экранизация популярной игры (да, и такое уже вовсю практикуют) с Майклом Фассбендером в главной роли. Для многих поклонников актера такая его роль стала неожиданностью, но лента вполне может повторить успех одного из хитов 2016-го — "Варкрафта". Чем в итоге закончится попытка сделать на основах компьютерной игры приличный фильм — посмотрим, но любителям экшена точно скучно не будет.

В кино — с 5 января.

Ла-Ла Ленд / La La Land

Этот мюзикл считают одним из фаворитов "оскаровской" гонки, в главных ролях — любимцы Голливуда Эмма Стоун и Райан Гослинг. И да, они поют. Весь "Ла-Ла Ленд" построен вокруг истории любви молодой актрисы и музыканта. Как и положено в подобных картинах, счастья добиться не так легко — придется постараться. Картина понравится всем, кто хочет чего-то светлого и доброго в начале года.

В кино — с 12 января.

Закон ночи / Live by Night

Бен Аффлек снял криминальную драму с собой же в главной роли. Продюсером ленты выступил не абы кто, а Леонардо Ди Каприо. Словом, настоящий звездный состав занялся съемками "Закона ночи". Действие в фильме происходит в США времен сухого закона, а молодой бутлегер оказывается частью криминального мира индустриальной Америки.

В кино — с 12 января.

Иллюзия любви / Mal de pierres

Трогательная история любви во Франции сразу после Второй мировой войны. В главных ролях — самые известные европейские молодые актеры Марион Котийяр и Луи Гаррель. "Иллюзию любви" выдвигали на главную награду Каннского кинофестиваля, фильм получил множество теплых отзывов и кинокритиков и зрителей. Лента — специально для тех, кто еще верит в романтику и любит все французское.

В кино — с 19 января.

Молчание / Silence

Лента — экранизация основанного на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо. Действие происходит в XVII веке, а в центре сюжета — христианский священник, подвергающийся гонениям. Но и это не главное про фильм "Молчание". А главное — вот что: его снял режиссер Мартин Скорсезе. Поэтому посмотреть его действительно обязательно.

В кино — с 16 января.