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Новый год в Минске: гулянья, селфи и глинтвейн
01.01.2017 09:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Минчане с удовольствием отправляются на улицы столицы, чтобы ощутить среди ярких огней и красочных витрин праздничную атмосферу, сделать селфи с Дедом Морозом, приобрести подарки своим близким и попробовать глинтвейн.
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Один из самых любимых праздников у белорусов - конечно же, Новый год. Это то время, когда подводишь итоги прошедшего года, и кажется, что все невзгоды и неудачи...
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