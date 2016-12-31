В эти новогодние дни мы предлагаем вам вспомнить самые интересные тексты, которые выходили на LADY в ушедшем году. Приятного вам неспешного чтения.

В начале 2016 года мы поняли, что нам наскучил культ молодости, и объявили: ищем белорусок, которые прекрасны в свои «за 40» .

Прекрасны по собственным ощущениям: то есть соответствовать каким бы то ни было глянцевым параметрам совсем не обязательно, а вот любить жизнь и себя — всенепременно. Ну, и ещё одно условие: быть красивой личностью в самом полном, а не только оберточном смысле этого слова.

Нам пришло множество писем, и мы абсолютно субъективно (а как иначе?) выбрали из нескольких десятков историй всего 5. Пять героинь, которые, как нам кажется, достойны того, чтобы рассказать о своем отношении к словам «женщина» и «жизнь».

Для искреннего разговора за вкусным кофе мы выбрали красивый и солнечный даже в зимние дни отель «Пекин» . Ну и «мы же девочки»: пока героини делились своими историями и пили капучино, над их образами работали визажист Алеся Волкова и мастер по волосам Виктория Миллер .

Что из этого получилось? Давайте посмотрим:

Жанна, 51 год



muah: Алеся Волкова

hairstyle: Виктория Миллер

Первой героиней, которую мы отобрали, стала Жанна. Что там в женщине, говорите, должно быть? Изюминка, загадка, шарм?

Тут этого в избытке. Прибавим «ни на кого непохожесть» и мудрость. А главное, готовность ею поделиться. Всё это стало очевидно из письма, которое Жанна прислала в редакцию.

Вот выдержка из него:

"Хочу в первую очередь поприветствовать всех женщин, каковые себя ими считают! А тем, милым, заботливым, занятым как физическим, так и умственным трудом, забегающим после работы в супермаркеты, мчащимся галопом домой, чтобы успеть приготовить, накормить, уложить своих чад, хочу сказать: «Стоп!».

На секундочку остановитесь! Убегая из квартиры, взгляните в зеркало… Вы понравитесь однокласснику, которого встретите через десять минут? В которого вы были влюблены или он был влюблен в вас. Нет?

Тогда найдите для себя пять минут, это так просто. Почувствуйте себя желанной женщиной.

В этом году мне исполнится 52 года.









Меня так часто называют девушкой, что слово женщина даже режет мне ухо. У меня взрослая дочь, которую я воспитала практически одна, так сложилась моя судьба. Но я никогда не унывала, потому что поняла главную истину: если не научить человека (ребенка) быть счастливым, он им никогда не будет! Поэтому мы научились получать радость от того, что имели.

А еще мне очень повезло! Потому что рядом мужчина, спутник, который думает и живёт, как я… С ним вместе мы ходим в кино, плаваем в море, лазаем по горам, собираем грибы… И вместе любим наших детей, рожденных в других браках, и наших двух уже общих котов. Найдите время для счастья!"

Как найти время для счастья? Узнаем у самой Жанны:





— Для себя я определила пять составляющих жизни счастливой и гармоничной, а значит, красивой в полном смысле этого слова женщины. Это:

Дыхание Питание Вода Физическая нагрузка Отношение к жизни

Готова поделиться тем, как обстоят дела с этими пунктами у меня. Например, вода… Казалось бы, чего проще — воды выпить? Но в нашей семье это целый ритуал — мы пьём «живую» воду. Сначала пропускаем воду через дистиллятор, который полностью её очищает, делает «мёртвой». Потом заливаем её в бачок, где находятся кремень и шунгит — они насыщают воду, обогащают её минералами. После вода отправляется в активатор — небольшой аппарат, который делает, кстати, наш гомельский завод — он расщепляет воду на кислотную и щелочную. Употреблять нужно именно щелочную — она насыщает все клетки организма кислородом. Кислотная вода тоже пригодится: она легко заживляет любые ранки, убивает грибки.

Так вот, это ещё не всё! (Смеётся.)

Щелочную воду, прежде чем пить, мы отправляем в ещё один аппарат — он называется структуризатор. Благодаря этому вода получает правильную структуру, и если посмотреть на неё под микроскопом, можно увидеть: принимает совершенную форму — форму снежинки. Вы слышали наверняка о живых источниках, один из которых, к слову, находится у нас в Беларуси, недалеко от деревни Косичи. Так вот, та вода, которую делаем мы с мужем, аналогична по своим целебным свойствам. И именно такая нужна нашему организму, а то, что течёт из-под крана, непригодно для тех, кто хочет быть здоров.

Воздух, которым мы дышим, конечно, загрязнён не меньше, чем вода, и на это повлиять мы не можем никак. Но, тем не менее, в йоге есть практики, связанные с дыханием, которые могут исправить ситуацию, улучшить здоровье и внешний вид человека. Цигун, к примеру.

Ну, а для тех, кто не готов к подобной гимнастике, достаточно хотя бы дышать медленно, глубоко, осознанно… Осознанность, она, знаете ли, во всех сферах жизни абсолютно необходима.

В питании, в том числе. Важно не бездумно забрасывать в организм продукты, а насыщать его энергией. Мой режим питания такой: с утра выпиваю воду, после съедаю пророщенные зёрна пшеницы или делаю смузи из фруктов и злаков. На обед — овощи, причем белорусские — те, к которым адаптирован наш организм, и, к примеру, рыба — её я засаливаю сама. Ужин всегда лёгкий — те же яблоки отлично подойдут.

Все знакомые ужасаются: «Вы же ничего не едите! Чем вы питаетесь?». А потом, когда приходят в гости, просят рецепты. А всё дело в том, что простая еда — она самая вкусная, хотя мы часто об этом забываем. К примеру, лаваш с овощами или орехи с мёдом — разве не вкусно? А как полезно! И как быстро: я, например, абсолютно не трачу время над кухонной плитой.

Кроме того, раз в неделю — обязательный разгрузочный день на воде. Если проводить такие дни регулярно, вы обязательно почувствуете, как меняется к лучшему ваша система пищеварения, а значит, самочувствие и внешний вид.

Следующий пункт — физическая нагрузка, активность, движение. Считаю, что здесь каждый должен выбирать по душе — то, что ему подходит. В моём случае это микс всего: фитнес-упражнения, «растяжки», которым научилась за то время, пока занималась танцами, асаны из йоги. Йога — это вообще очень полезная история для тех, кто не хочет стареть. Ведь она не даёт человеку «усохнуть»: растягивает не мышцы, а кости.

И последнее, про главное — отношение к жизни: всё, перечисленное выше, не сработает в том случае, если вы будете делать это из-под палки. Интерес к новому, желание пробовать, вера в результат — это едва ли не главные составляющие на пути к гармоничному существованию и продлению молодости — как внешней, так и внутренней. Учитесь слушать себя — это самый ценный дар! А главное, будьте благодарны жизни. Конечно, всякое бывает — усталость, печаль, тревога. Но их нужно принимать просто как состояния человеческой природы, не зацикливаться и идти дальше, отвлекаясь от грустных мыслей с помощью любимых людей и дел.

Кстати говоря, я уверена, что занятия каким-либо видом творчества продлевают молодость души, потому что дарят вдохновение и радость. Я, например, люблю рисовать — пишу картины маслом и делаю аксессуары из кожи. А ещё пишу книгу — без претензии на что-либо, для себя, о том, что для меня по-настоящему важно.

Всё это, вопреки стереотипам, не отнимает время и силы, которые предназначены людям, которые мне дороги. Напротив: когда я чувствую себя наполненной, вдохновленной, мне хочется отдавать больше.

Важно сказать: я не родилась такой. Я не всегда ощущала себя целостной. Было время, когда я очень страдала — и страдания эти были связаны не с внешними проблемами, а с внутренним конфликтом. Понадобились годы для того, чтобы справиться с этим и научиться жить в мире — не видя врага ни в другом человеке, ни в себе самой. Но это понимание того стоило...

Мужчину, который рядом со мной сегодня, я встретила, когда мне было 45 лет. Каждый из нас к этому моменту прошёл свою дорогу, имел свой опыт семейной жизни, вырастил детей. Мы были готовы к встрече друг с другом. И несмотря на то, что познакомились в интернете — казалось бы, что за глупость! — построили глубокие, доверительные, по-настоящему серьёзные отношения. Так что я как никто могу подтвердить: после 40 жизнь только начинается.

Людмила, 51 год



muah: Алеся Волкова

hairstyle: Виктория Миллер

Ну, а Людмилу мы «вычислили» по нереально счастливой для нашей местности улыбке. Слишком уж часто приходится видеть обратное — иллюстрации к цитате из «Служебного романа»: «Ведь это уму непостижимо! Вся отклячится, в узел вот здесь вот завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак, и вот — чешет на работу, как будто сваи вколачивает!»

По фотографиям, где лучистые глаза, полные интереса и любви к жизни, было понятно — Людмила не из тех, кто чувствует себя рваным башмаком.

Подтвердило наше первое впечатление письмо дочери Людмилы. Мама, которая заслужила такую любовь, априори пример.

"Моя мама лучшая на свете! Наверное, так может сказать много людей, и это будет искренней правдой! Но мне повезло иметь рядом с собой вечный двигатель. В свои «за 50» она удивляет меня каждый день!









Недавно она впервые стала на сноуборд, с весны по осень регулярно катается на велосипеде (участвует в велопробегах нашего города), а часть дороги до работы (около 5 км) часто проходит пешком. Мы ласково шутим про нее — «наше шило»! Думаю, еще один фактор её вечной молодости — это чувство юмора! С ней очень трудно грустить, мы находим над чем посмеяться даже в грустных моментах нашей жизни.

А еще она альтруистка — все готова сделать для благополучия нашей семьи! Я не помню за свои 27 лет случаев, когда она ругалась, злилась, обижалась. С ней я чувствую любовь каждый день!"

Как Людмиле удаётся ежедневно дарить окружающим любовь, она расскажет сама:





— Я человек, лёгкий на подъём. На любые сборы мне нужно 5 минут. Вот дайте мне эти 5 минут — и я готова хоть на сноуборд встать, хоть в путешествие отправиться.

Я веду активный образ жизни: люблю быть в движении, люблю проводить время на природе. А лучший отдых для меня — прогулка по лесу или у реки.

В нашей семье три велосипеда - в зависимости от настроения меняемся. Любим на велосипедах выезжать за город, у нас под Гомелем очень интересные и красивые места есть. Вот так прокатишься под хорошую музыку в наушниках — и плохого настроения, даже если оно и случилось, как не бывало. Движение — оно ведь всё может изменить. Твой взгляд на вещи в том числе.

Конечно, очень люблю путешествовать, смотреть другие страны… Правда, сейчас не так часто получается это делать, но зато есть повод посмотреть Беларусь.

Мне часто говорят, что я оптимистка. Наверное, это правда так. Но в этом оптимизме нет никакого секрета: просто я очень люблю жизнь. И очень люблю людей!

А ещё жизнь не один раз мне доказывала: в любой ситуации можно найти хорошие стороны. Ведь если если дождь за окном — это повод пробежаться по лужам. А если снегопад — поваляться в сугробе, как в детстве. И так от простых, бытовых примеров до самых трудных в жизни вещей. Как бы то ни было, никогда не стоит отчаиваться.

Мне всё чаще кажется, что жизнь — взаимная штука. Если ты позитивно к ней относишься, она по-доброму отнесется к тебе. А будешь во всём искать зло и подвох — и найдёшь обязательно.

Вот простой пример: если на дороге кто-то (а может, ты сам) не сориентировался, нарушил правила или «подрезал» — попробуй разрешить ситуацию не криком и хамством, а улыбкой. Вот увидите: вам улыбнутся в ответ и вы расстанетесь с миром, без неприятного осадка в душе на весь день.

Вот и все секреты моего внешнего вида. Не мне его оценивать, но всегда называют «девушкой» — и это приятно.

Если говорить о питании, к нему я отношусь очень просто и точно не буду давать никому советов. Мне всё вкусно! Коррективы вносит только дочка — она вегетарианка. Поэтому я, соответственно, пассивный вегетарианец. Ну, а если серьезно: следить за своим питанием, конечно, стоит, но заморачиваться на нём и тратить на это много времени и сил — нет. Я точно найду для себя что-то поинтереснее.

По большому счёту ведь хорошая фигура и эффектное лицо ничего не определяют. Ну, мне так кажется. Я словосочетание «красивый человек» совсем по-другому понимаю… Важно, чтобы человек оставался красивым после того, как он заговорит. То, что и как он скажет — это действительно ценно. Ну, а харизма с лихвой компенсирует любые внешние недостатки.

Знаете… Иногда смотришь — и видишь перед собой унылое, серое полотно лиц. И вдруг кто-то один поднимет глаза, а они светятся! И сразу понимаешь: «Господи, какой красивый человек».

И с молодостью то же — она в душе. Некоторые люди с юности будто старички — понурые, печальные, ворчливые — а кто-то в любом возрасте сохраняет счастье внутри, которое не зависит ни от чего, кроме нашего личного выбора.

Ольга, 42 года



muah: Алеся Волкова

hairstyle: Виктория Миллер

Ольгу нам тоже «сосватала» дочка. Да и чего там было сватать, когда смотришь на фото и не сразу-то понимаешь, где тут старшая из двух девочек.

"Увидела статью и долго не думала… Сразу еще раз в мыслях восхитилась своей мамочкой и захотела поделиться ее секретом (думаю, она не обидится).





Моей маме 42 года. Ее зовут Ольга. Выглядит она прекрасно. И могу сказать с уверенностью, что ее главный секрет молодости души и тела — это энергия, которой у нее хоть отнимай!:)

Это человек, который всегда найдет повод, чтобы порадоваться. За себя и за других. Не зря само имя Ольга означает «светлая». Мамочка, и правда, светлая. Как снаружи, так и внутри. Она абсолютно гармоничная личность! И это заряжает всех родных и близких.

У мамочки две дочки: я (мне 22) и моя младшая сестра (ей 14). И мы можем сказать без всяких сомнений, что в 42 года мечтаем быть такими, как наша мама. Она безумно привлекательная женщина (без всяких посторонних вмешательств;), у неё сильная воля и крепкий дух. А ещё она умеет создавать уют дома и сумела воспитать дочек, которые ее безумно любят… И хотят лишний раз в этом признаться и сказать огромное спасибо за всё!"

Рецепт мамы, на которую хотят быть похожими взрослые дочери, как оказалось прост… Ну, конечно, только на первый взгляд!





— Здорово, что дочки считают меня примером — думаю, это приятно каждой маме. Но ведь и они для меня та ещё подзарядка!

«Мама, вперёд, не сдавайся!» — вот что я всегда слышу от них. Стараюсь соответствовать. И, конечно, ко всему относиться с улыбкой. Мне кажется, молодость — это лёгкость. И, надеюсь, эта лёгкость во мне есть.

Безусловно, я придерживаюсь принципов правильного питания. Но не для того, чтобы быть 90−60−90, а для хорошего самочувствия, из уважения к своему организму и телу. И уж точно не откажусь от вкусной выпечки из-за страха прибавить сантиметр в талии.

К тренажерному залу отношение такое же: занимаюсь себе в удовольствие, тогда, когда считаю нужным. Пропадать там целыми днями не люблю, но еще меньше люблю неделями лежать на диване. Умеренность во всём — вот, как мне кажется, залог хорошего настроения и внешнего вида.

Мне нравится… нравиться самой себе! А потому не лень встать утром немного пораньше, чтобы сделать укладку и легкий макияж — и чувствовать себя уверенной в течение всего дня. Этот нехитрый ритуал — чистые волосы, ухоженное лицо — для каждой женщины, мне кажется, должен быть как Отче наш. Ничего трудного, а настроение, взгляд, даже осанка меняются.





Дочек учу тому же: ухаживать за собой, быть аккуратными и чистоплотными во всех сферах жизни. А ещё учу их улыбаться! У старшенькой с этим проблем нет, а младшая — девушка серьёзная. И я объясняю: «Чем проще ты относишься к жизни, тем легче по ней идти. Чем ты мягче с людьми, тем они мягче с тобой».

В жизни, особенно жизни женщины, действительно много проблем и задачек, но их разрешение зависит от нашего к ним отношения. C возрастом понимаешь: мудрость, вооруженная улыбкой, может справиться со всем. Кроме того, нет ничего незаменимого, кроме родителей и детей. Всё остальное: преходящее и уходящее, не стоящее серьёзных переживаний.

Поэтому красивая женщина — это та, которая относится к жизни с оптимизмом. А ещё, конечно, та, в ком есть целеустремленность, самодостаточность и способность улыбнуться — кому-то на радость, а кому-то — надо иногда — назло! (Смеётся.)

Главное не забывать простую истину от Коко Шанель: «В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете».

Виктория, 45 лет



muah: Алеся Волкова

hairstyle: Виктория Миллер

Ну, а Викторию для участия в нашем красивом эксперименте порекомендовал её муж. Согласитесь, это здорово и, к сожалению, уже не воспринимается как «обычное дело», когда мужчина, который долгое время находится в браке, восхищается своей супругой и хочет сказать об этом на всю страну.

После его письма нам, конечно, тоже захотелось взглянуть на его любимую женщину:

"К белорускам, прекрасным в свои «за 40», я в полной мере отношу свою жену Викторию, которой в этом году исполнилось 45 лет.

Её секрет молодости я вижу прежде всего в душевных качествах. Именно состояние души Вики, внутреннее содержание определяет её внешность.

Внутренняя красота покоряет окружающих, и они проникаются к человеку, который ей обладает, искренней симпатией, которая вдохновляет. И когда ты живёшь с мыслью о том, что близкие и друзья тебя искренне любят, то начинаешь «сиять». Так вот: Виктория сверкает всегда!

В ней есть потрясающая сила духа и способность быть выше своих слабостей, страхов и переживаний. Именно в этом и кроется настоящая красота, которая так или иначе отражается на внешности".

Как быть той самой женщиной, о которой муж рассказывает как настоящий писатель, Виктория знает точно… И готова немного об этом рассказать.

— Мне комфортно в своём возрасте, я о нём не думаю. Кроме того, красота не зависит от цифры в паспорте. Быть красивой не так уж сложно, как кажется.

50% успеха зависит от образа жизни. Не от генов, не от косметических средств, не от финансовых возможностей, а от того, как вы спите, что едите, чем увлекаетесь.

Вот, пожалуй, и все секреты молодости, которые, как видите, никакие и не секреты. (Улыбается.)

Главное условие хорошего самочувствия и внешнего вида — правильное питание. Оно должно быть сбалансированным и дробным: 4−5 раз в день, но небольшими порциями. На диетах я не сидела никогда, но слежу за своим рационом. Ем каши, салаты, рыбу, морепродукты, мясо, овощи, фрукты… Но, вместе с тем люблю сладости и красное вино. Позволяю себе всё, но знаю меру. А еще для меня нет ничего лучше и вкуснее домашней пищи, приготовленной с любовью.

Что касается спорта, выбираю то, что мне в удовольствие. Это посещение фитнес-клуба, бассейна, занятия хатха-йогой — кстати, самый простой путь к релаксации. Ну, а летом люблю кататься на велосипеде и стараюсь больше ходить пешком.

Вместе с тем, уверена в том, что внешность человека определяют не столько питание и спорт, сколько его состояние души. Мой выбор — это положительные эмоции и позитивное мышление. Умение так мыслить и чувствовать не всегда даётся от природы, но над этим надо работать. Да, в судьбе каждого случаются сложные жизненные ситуации, но надо научиться принимать их, принимать, как есть… И помнить, что жизнь на этом не заканчивается, а это самое главное.

Помогает в таком жизненном настрое окружение. В моем близком кругу только те люди, с которыми действительно приятно общаться, те, с кем комфортно, те, кого я люблю. У меня прекрасная и дружная семья, любимый супруг, чудесная дочь и верные друзья.

А ещё я очень благодарна своим родителям, так как 50% генов мне и моей сестричке-близняшке досталось от них.

Ну, а если говорить о практических советах, могу рассказать, как я ухаживаю за кожей. Главное для меня очищение, увлажнение и питание. А ещё — естественность при минимуме макияжа.

При выборе косметики доверяю своим ощущениям и не придерживаюсь одной косметической линии, периодически меняю средства и бренды. Декоративной косметикой стараюсь пользоваться не каждый день, а при необходимости и под настроение.

Хочу поделиться простыми народными средствами в уходе за кожей, которым я отдаю предпочтение.

Ромашковый рецепт

Каждое утро умываюсь кусочком льда из ромашкового отвара (календула, зеленый чай). Это дает коже по-настоящему проснуться, освежает и бодрит. А готовится очень просто: заваривается пакетик ромашкового сбора, заливается в форму для льда — и в морозильник.

Клубничная маска от морщин

Мой любимый рецепт. Свежую клубнику размять в миске, кашицу наложить на лицо. Такая маска хорошо отбеливает кожу, а салициловая кислота, которая входит в состав клубники, помогает отшелушивать мертвые клетки. Помимо этого, как мы знаем, клубника содержит много витаминов: С, Е, калий, железо, фолиевую кислоту и т.д.

Клубнику для этой маски можно также смешивать с мёдом или оливковым маслом — в зависимости от типа кожи и ваших ощущений.

Скраб из овсянки

Это средство подходит абсолютно любой коже. Овсянка — идеальный источник клетчатки, витаминов, минералов и аминокислот. Рецепт прост: горсть овсяных хлопьев смочить в теплой воде и помассировать влажное лицо такой кашицей около 2 минут, после чего умыться водой комнатной температуры. При сухой коже хлопья можно смачивать в молоке.

Учитесь чувствовать свой организм и тело, а главное, делайте всё в удовольствие. И тогда результат не заставит себя ждать. А предела совершенству, как известно, нет!

Ирина, 47 лет



muah: Алеся Волкова

hairstyle: Виктория Миллер

Ирина написала в редакцию сама — и первой из всех, кто оставлял заявки. У нас не было сомнений в том, что она наша героиня. Потому что умение, подобно барону Мюнхгаузену, «вытянуть себя за волосы из болота» и желание быть счастливой вопреки всему — это едва ли не главное, что должна иметь (к сожалению или к счастью) настоящая женщина.

Посудите сами:

"Доброе утро! Меня зовут Ирина, мне 47 лет. У меня двое сыновей: 11 и 9 лет… Оба на инвалидности.

Но я стараюсь ухаживать за собой по мере моих сил и возможностей… С тех пор, как однажды меня при детках назвали бабушкой. Тогда я сказала себе «стоп, так дело не пойдёт» — и начала уделять внимание и себе тоже.

Маникюр и педикюр, окрашивание волос, походы в баню, здоровое питание. В тренажерный зал ходить не могу, но купила себе велотренажер и регулярно занимаюсь дома, а ещё кручу хулахуп с шипами! Буду очень рада и благодарна, если моя особа вдруг представит для вас интерес".

Сильные женщины всегда представляют интерес. Особенно, когда они сами авторы истории своей жизни:





— Я родила первого ребёнка в 36 лет, второго — через год и три месяца. У меня был (и есть!) прекрасный супруг и очень хорошая работа… Я была счастлива и никогда бы не подумала, что со мной случится такое…

Врачи заметили, что с детками «что-то не то», когда младшенькому было уже 8 месяцев. Как оказалось, на протяжении обеих беременностей у меня был гипотиреоз — серьёзная дисфункция щитовидной железы.

Диагноз не был поставлен вовремя, а деткам банально не хватило кислорода для полноценного развития. С состоянием старшего мы более-менее справились — занятия с логопедом, дефектологом, психологом помогли. А у маленького было совсем тяжёлое состояние… Он и сегодня, хотя ему уже десятый год, не говорит слово «мама».

Я не была к этому готова. Это стало моим кошмаром, постоянным страхом перед жизнью, страхом перед завтрашним днём… Чтобы проводить больше времени с детьми, мне пришлось уйти с работы и, конечно, сидя дома я сразу же начала заедать стресс.

Неловко признаваться, но перешла с 44 размера на 52!.. На фоне своей подруги, которая старше меня на 10 лет, выглядела увядающей бабушкой… А она, когда приезжала в гости, всегда обращала моё внимание: «Ира, щи-борщи — это хорошо и нужно, но найди время для себя».

Но слова других не слышишь, пока сам не возьмёшь себя в руки. К счастью, я смогла это сделать. Правда, только 2 года назад.

Я как-то поняла, что не могу проживать в одиночку жизни всех членов моей семьи. Есть моя судьба, есть судьба мужа, есть судьбы наших детей. Да, мы связаны между собой, но каждый из нас — отдельный человек! Это осознание мне очень помогло. Я поняла, что имею право быть счастливой, и это дало мне силы начать меняться.





Как понимаете, в финансовом плане я не могу себе позволить многого, но ищу хорошие бюджетные варианты. Так, для лица я делаю маску из овсяной муки, небольшого количества соды и тёплой воды. А для тела — проблемных участков с целлюлитом — маску из мёда и мелкой морской соли. Кожа становится мягкой, нежной и молодой.

Для питания я стала выбирать простые, но богатые витаминами продукты. Люблю овсянку с сухофруктами, люблю коктейли из авокадо и бананов с добавлением семечек, люблю молочные продукты с бифидобактериями и пребиотиками. Обязательно включаю в рацион нашей семьи творог, рыбу, фасоль — это белок, который необходим для формирования мышц, для того, чтобы избежать дряблости кожи.

Каждый вечер я хожу на спортивную площадку во дворе — мы живём рядом со школой. Занимаюсь там на тренажерах, а по выходным езжу в бассейн и сауну. За это время ушло уже два размера, верю, что я на правильном пути!

Это даёт стимул не сдаваться во всех сферах. Так, мы с мужем ищем все варианты решения проблемы с развитием младшего сына, обращаемся ко всем специалистам и видим, что мальчику становится лучше! А значит, становится лучше и нам самим.

Я желаю всем женщинам не сдаваться в борьбе за счастье. А ещё я точно знаю: я буду гордиться собой и своими детьми!

Как мы и обещали, героини нашего материала не останутся без подарков! Ирине, Жанне и Людмиле достаются сертификаты на настоящую тайскую церемонию Nuad Thai от Royal Thai Spa .

Nuad Thai приводит организм в состояние равновесия, быстро добиваясь как глубокого расслабления, так и интенсивного притока жизненных сил. Руки мастера-профессионала освобождают тело от зажимов и сопутствующего им чувства скованности, приводят в тонус мышцы, улучшают кровообращение, повышают эластичность связок и подвижность суставов, восстанавливают механизмы саморегуляции организма.

Партнер

Тайский SPA-салон «Royal Thai Spa»

А Виктория и Ольга получают подарки от редакции LADY. Поздравляем!

А также благодарим тех, кто работал над образами героинь для фотосессии в отеле «Пекин» :