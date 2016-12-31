Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала пятую подряд победу и впервые вышла в полуфинал престижного международного турнира Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимого в Калгари (Канада), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

В четвертьфинальном поединке белорусские юноши взяли верх над командой из юношеской лиги AMHL из канадской провинции Альберта «Ред Дир Оптимист Чифс» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Владислав Михальчук (Сергей Сапего, 07.50, в большинстве), 2:0 — Василий Филяев (Илья Соловьев, Павел Ажгирей, 31.05), 3:0 — Сергей Сапего (Илья Крылович, Дмитрий Саврицкий, 36.46), 4:0 — Владислав Михальчук (Кирилл Межейников, 48.21).

В полуфинале белорусам будет противостоять лидер Главной юношеской лиги из провинции Британская колумбия (BCMML) — команда «Карибу Кугэрс».

В предыдущих встречах белорусы победили «Ванкувер Чифс» из Главной юниорской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — 5:3, «Калгари Баффалос», одного из лидеров юниорской лиги AMHL — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), «Реджину Пэт Канадиенс», лидера Главной юниорской лиги провинции Саскачеван, — 5:0 (0:0, 0:0, 5:0), а также «Аризону Бобкэтс U18» из юниорской лиги NAPHL 18U — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0).

Команда Владимира Магдеева вышла в четвертьфинал с первого места в своей группе.

В турнире 25 команд были разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводили матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попали в четвертьфинал соревнований.