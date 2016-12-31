Как побороть похмельный синдром без значительного ущерба для здоровья, в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым рассказал известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков.

Первое, что отравляет утро после праздника — сильная пульсирующая головная боль, справиться с которой можно как с помощью медикаментов, так и не глотая таблетки горстями.

"Дело в том, что алкоголь и его токсические примеси вызывают отек клеток головного мозга и провоцируют повышение внутричерепного давления. Проверенный житейский способ — употребление крепкого капустного или огуречного рассола — многим действительно помогает", — отметил доктор Сайков.

Собеседник Sputnik подчеркнул, что зерно истины есть во всех общеизвестных способах борьбы с похмельем, будь то зеленый чай или кофе, рассол, кисломолочные продукты, тарелка супа, таблетки аспирина и все прочие знакомые в народе методы.

При этом доктор подчеркнул, что об универсальном рецепте "для всех" речи не идет, поскольку двух одинаковых организмов не бывает, и переносимость алкоголя у всех разная.

"Даже в народной мудрости "лечить подобное подобным" может быть резон. Но все же это дополнительная нагрузка на и без того пострадавший организм. И если состояние улучшается, в некоторых случаях это может говорить о развитии алкогольной зависимости", — отметил Дмитрий Сайков.

По словам специалиста, самый простой способ борьбы с плохим самочувствием на утро после праздника — это здоровый сон.

"Как говорили в старину: "Ночью это в тебе водка спала, а теперь ты сам поспи", — привел "народный" пример собеседник Sputnik.

Все рекомендации кандидата медицинских наук, доктора Дмитрия Сайкова и его пожелания на Новый год слушайте на радио Sputnik Беларусь.