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C 1 января увеличилась минимальная заработная плата
01.01.2017 12:17 — Разное | Ежедневник
1 января 2017 года, согласно постановлению правительства, размер месячной минимальной зарплаты (МЗП) в Беларуси увеличен до 265 рублей.
Минимальная заработная плата устанавливается ежегодно 1 января и индексируется в зависимости от инфляции. С 1 января 2016 года она составляла 2.300.000 неденоминированных (230 деноминированных) рублей.
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1 января 2017 года, согласно постановлению правительства, размер месячной минимальной зарплаты (МЗП) в Беларуси увеличен до 265 рублей.
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