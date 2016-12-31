1 января 2017 года, согласно постановлению правительства, размер месячной минимальной зарплаты (МЗП) в Беларуси увеличен до 265 рублей.

Минимальная заработная плата устанавливается ежегодно 1 января и индексируется в зависимости от инфляции. С 1 января 2016 года она составляла 2.300.000 неденоминированных (230 деноминированных) рублей.



Минимальная заработная плата — государственный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.



В июне 2016 года размер месячной минимальной зарплаты был проиндексирован на 5,4% и составил 239,18 рубля с учетом деноминации. В июле, в связи с изменением норматива индексации, МЗП была увеличена на 30 копеек, до 239,48 рубля. В августе и сентябре с учетом индексации МЗП составляла 239,48 рубля, а в октябре была снижена до 239,42 рубля из-за снижения норматива индексации, пишет БелаПАН.